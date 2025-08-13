Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

EL 18 DE AGOSTO ZARPA EL ROMPEHIELOS ABG-46 “ALMIRANTE VIEL” RUMBO A LA COMISIÓN ANTÁRTICA DE INVIERNO

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Capitán de Navío Juan Pablo Enríquez, Comandante del AGB 46 “Almirante Viel”, informó a la comunidad sobre la próxima misión del buque, que zarpará el día 18 hacia la comisión antártica de invierno.

El AGB-46 Almirante Viel es el primer rompehielos científico antártico construido en Sudamérica. Su construcción comenzó en agosto de 2018 en la planta industrial de Asmar Talcahuano, entró en servicio el 3 de julio de 2024 y realizó su primera campaña antártica en enero de 2025. La nave está diseñada para cumplir tareas logísticas, operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de las bases y estaciones chilenas en la Antártica, además de labores de fiscalización pesquera en el área.

Equipado con tecnología de punta y clasificación Ice Class PC5, el rompehielos puede operar con temperaturas de hasta -30°C, romper capas de hielo de hasta un metro de espesor y continuar sus operaciones cubierto con 20 centímetros de nieve. Cuenta con cubierta de vuelo y hangar para dos helicópteros de transporte Airbus AS332L Super Puma, así como laboratorios microbiológicos, macrobiológicos y químicos. También posee ecosondas, sonares y sistemas de posicionamiento de alta precisión para estudios oceanográficos y recolección de muestras.

Con 111 metros de eslora, 21 metros de manga y 10.500 toneladas de desplazamiento, el Almirante Viel puede navegar hasta 14.000 millas náuticas con una autonomía de 60 días, alcanzando una velocidad máxima de 15 nudos. Su dotación es de 86 tripulantes y puede transportar a 34 científicos por viaje.

La próxima campaña de invierno se enmarca en las operaciones de apoyo y abastecimiento a las bases nacionales, fortaleciendo la presencia científica y logística de Chile en el continente blanco.


"MES DE PILOTO PARDO: UN PUNTO DE ENCUENTRO CON NUESTRA HISTORIA ANTÁRTICA"

Aguas Magallanes

CARABINEROS INCAUTA MÁS DE UN KILO DE MARIHUANA EN OPERATIVO EN PUNTA ARENAS

​La acción policial culminó con dos detenidos de nacionalidad colombiana y la incautación de droga y dinero en efectivo.

​La acción policial culminó con dos detenidos de nacionalidad colombiana y la incautación de droga y dinero en efectivo.

CHILE IMPULSA PROYECTO PIONERO DE HIDRÓGENO VERDE EN LA ANTÁRTICA

ATENCIONES DEL SECTOR JUSTICIA SE TRASLADAN ESTE JUEVES 14 HASTA LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Aguas Magallanes
DESDE ESTE MIÉRCOLES LAS LLAMADAS COMERCIALES Y MASIVAS DEBERÁN LLEVAR LOS PREFIJOS 600 Y 809 PARA SU IDENTIFICACIÓN

AquaChile Ballon 1

50 EMPRENDEDORES DE PUERTO NATALES SE GRADÚAN DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN DE AQUACHILE Y ADQUIEREN HERRAMIENTAS CLAVE PARA IMPULSAR EL ÉXITO DE SUS NEGOCIOS

