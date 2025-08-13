CARABINEROS INCAUTA MÁS DE UN KILO DE MARIHUANA EN OPERATIVO EN PUNTA ARENAS

​Durante la tarde de este martes 12 de agosto, pasadas las 17:30 horas, personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes realizaba patrullajes preventivos en Punta Arenas, cuando fiscalizaron un vehículo en la intersección de Covadonga con General Juan Salvo.



El conductor, que fumaba marihuana al momento del control, intentó huir junto a su acompañante, arrojando un gorro con seis envoltorios de la droga, pero fue detenido minutos después.



En el registro del automóvil se halló una bolsa negra con 1 kilo 185 gramos de marihuana elaborada y $471.000 en efectivo.



Ambos ocupantes, identificados como J.J.J.C. y J.C.P.H., ciudadanos colombianos con situación migratoria regular, fueron puestos a disposición de la justicia por infracción a la Ley 20.000. El conductor además dio positivo a conducción bajo la influencia de drogas.

