SEBASTIÁN ALVARADO, DEL COLEGIO LUTERANO, SE CONVIERTE EN FINALISTA NACIONAL DE EL PLACER DE OÍR LEER Y REPRESENTARÁ A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN NTV

​Un total de diez estudiantes de 3º a 6º básico de diversas regiones del país probarán su talento lector en el canal cultural familiar de TVN, por la oportunidad de ganar una experiencia cultural en Buenos Aires como primer premio.

El mayor concurso de lectura en voz alta de Chile, El Placer de Oír Leer, anunció a sus finalistas nacionales, diez estudiantes de 3º a 6º básico de diversas regiones del país. Ellos participarán el 16 de octubre en la Gran Final Nacional del certamen, la cual será transmitida a través de la señal abierta de NTV —canal cultural familiar de TVN—, por la oportunidad de obtener una experiencia cultural en Buenos Aires como principal premio.



Entre ellos se encuentra Sebastián Alvarado, alumno de 3º básico del Colegio Luterano de Punta Arenas, quien representará la región de Magallanes en la final, leyendo un extracto del libro “Vaya rabieta”, de Mireille d'Allancé.



Realizada bajo el lema “Luz, cámara… ¡Lectura!”, la 11º edición del concurso organizado por Fundación Ibáñez Atkinson convocó a miles de alumnos de 3º a 6º básico desde Arica hasta Punta Arenas, quienes han atravesado diversas etapas en el año para llegar hasta la final, comenzando por un proceso de selección guiado por sus profesores al interior de sus colegios. En la final, los alumnos deberán probar su talento lector ante un panel de expertos en fomento lector y literatura liderado por Mical Llano, ganadora del primer lugar en 2024.



“Estos diez estudiantes han demostrado gran esfuerzo, disciplina y perseverancia para llegar hasta la Gran Final Nacional, además de un amor incondicional hacia la lectura, los libros y las historias que nos inspira a seguir trabajando para entregar oportunidades en el área del fomento lector. Los felicitamos por todo su talento y les deseamos mucho éxito en la última fase del concurso. Ya ellos son ganadores”, señala Daniela del Valle, gerente general de Fundación Ibáñez Atkinson.



“Esta promete ser una final ¡de película! Nuestros actores y actrices vienen desde distintos escenarios y han leído para sus amigos y amigas, para sus familias, para sus profesores y profesoras. Han fascinado a cientos de auditores y ahora se preparan para leerle a todo Chile, para contar historias que hacen reír y llorar, soñar y alucinar. Como si fueran atletas de la palabra, están listos para arrancar a la señal de ‘Luz, cámara… ¡Lectura!’”, dice Marco Montenegro, encargado nacional del concurso.



La lista completa de finalistas nacionales la conforman Pascal Vargas, de 6º del Colegio María de Andacollo de Coquimbo; Salvador Martínez, de 3º del Colegio Bicentenario People Help People de Santo Domingo; María Alejandra Ramos, de 4º del Colegio Los Nogales de Puente Alto; Josefa Becerra, de 4º del Complejo Educacional Las Araucarias de San Fernando; Camilo Álvarez, de 6º del Colegio Vichuquén de Curicó; Emilia Ruiz, de 6º del Colegio Bicentenario Nueva Esperanza de Yungay; Alessandra de Abreu, de 6º de la Escuela Helen Keller de Hualpén; Adela Sepúlveda, de 4º del Colegio Santa Cruz de Temuco; Leonor González, de 5º de la Escuela Altamira de Coyhaique; y Sebastián Alvarado, de 3º del Colegio Luterano de Punta Arenas.



El Placer de Oír Leer es organizado por Fundación Ibáñez Atkinson y desde su creación en 2014 ha impactado a más de 400 mil niños en todo Chile, estimulando en ellos el amor por los libros, además de habilidades esenciales para su desarrollo integral, como el autoestima, la comprensión y la creatividad. Cuenta con la colaboración de NTV y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de sus facultades de Educación y de Letras y su Biblioteca Escolar Futuro, además del auspicio de Editorial SM, IBBY Chile y Fundación Palabra.



Más información del concurso en www.elplacerdeoirleer.cl.



