HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

​Este jueves el ministro de Energía, Diego Pardow junto al ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo y el rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, entre otras autoridades, participaron en un acto de entrega simbólica de los electrolizadores que se traspasarán a dos liceos técnicos de Punta Arenas.



​



​La actividad, realizada en el salón de Química de la UMAG contó además con la presencia de una delegación de estudiantes, profesores y los directores de los liceos Politécnico Raúl Silva Henríquez e Industrial Armando Quezada Acharán de la capital magallánica.



​



​Durante el encuentro, el ministro de Energía, Diego Pardow, planteó que este es un hito muy relevante que involucra a las comunidades educativas de Magallanes en el tránsito hacia las energías limpias. “Hoy día los proyectos de escala industrial están recién en el sistema de autorización ambiental, todavía falta para que se construyan y entren en operación. Por eso es importante que empecemos a entrenar a los profesores de los liceos técnicos, para que ellos, a su vez, entrenen a los estudiantes que, en el futuro, pueden ocupar un puesto laboral en esta naciente industria”, añadió.



​



​En tanto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, afirmó que justamente una de las líneas de trabajo más importantes para el desarrollo del hidrógeno verde es formar la fuerza de trabajo para responder a las distintas necesidades. “Esos trabajos prospectivos realizados a través del Observatorio Laboral en Magallanes, así como estudios de la propia UMAG, ya nos permiten conocer cuál es la brecha de profesionales, de ingenieros, de técnicos, que se requieren para el desarrollo de esta industria. Y es importante que además sean los propios magallánicos los que se puedan emplear en esta industria”.



​



​El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, valoró el trabajo de planificación que existe al hidrógeno verde que dotará de equipamiento tanto a la UMAG como a liceos técnicos de la capital regional. “Quiero felicitar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Energía. Había un compromiso dentro del Pacto de Magallanes de capacitar a profesores y, posteriormente de esa capacitación, partir el próximo año con capacitación a los alumnos en el ámbito de uso manejo y mantención de electrolizadores”.



​



​Asimismo, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, planteó que “desarrollar una industria nueva requiere que trabajemos todos juntos, prospectando las necesidades del futuro. (…) Eso finalmente tiene que terminar en que la educación superior provea el conocimiento y las capacidades para que sean personas de la región las que lleven adelante esta industria y sean beneficiadas por ella también”.



​



​Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030



​



​La entrega de electrolizadores para liceos técnicos profesionales y universidades forma parte de las medidas contenidas en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023 2030 que ha liderado el Ministerio de Energía y se replicará en otras regiones del país como Antofagasta y Biobío.



​



​En el caso específico de Magallanes, esto implicará la habilitación de laboratorios de pequeña escala en ambos liceos técnicos para fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde. Asimismo, contempla la instalación de un electrolizador de 20kW en la Universidad de Magallanes, que permitirá simular el ciclo completo de producción, almacenamiento y uso del hidrógeno verde.



​



​María Luisa Ojeda, investigadora del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE – UMAG) señaló que “este equipamiento tiene la posibilidad de enseñar todas las etapas de la cadena de valor del hidrógeno verde, partiendo desde la generación de energía renovable, pasando por la electrólisis con esta energía y el uso del agua y posteriormente también podemos ver en qué se puede usar el hidrógeno en distintas aplicaciones a través de la celda de combustible. Entonces está de gran manera representada la cadena que va a tener la industria”.



​



​Para concretar este programa se han realizado convenios de transferencia a universidades públicas con fondos del programa DPS (Desarrollo Productivo Sostenible), instituciones que, a su vez, realizan estos convenios con liceos técnicos profesionales. En el caso de Magallanes, además ya está lista la firma del convenio de transferencia entre la UMAG y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes para la realización de este hito.







​



​

