CCHC MAGALLANES PRESENTÓ PROPUESTA TÉCNICA PARA NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS Y ABORDA APROBACIÓN DEL PEDZE

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, Cristóbal Bascuñán Illanes, expuso ante la comunidad dos temas clave para el desarrollo regional.

En primer lugar, Bascuñán informó que el gremio de la construcción entregó a la Municipalidad de Punta Arenas una propuesta técnica para el nuevo Plan Regulador Comunal. El documento, elaborado por una comisión multidisciplinaria, contempla 10 iniciativas urbanas prioritarias que buscan orientar a la ciudad hacia un crecimiento más ordenado, sostenible y preparado para los desafíos futuros. Según explicó, la propuesta integra el trabajo de profesionales, empresas de servicios básicos y considera insumos obtenidos del proyecto participativo “Punta Arenas: la ciudad que queremos”.

Asimismo, el presidente de la CChC Magallanes se refirió a la aprobación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), subrayando que la decisión representa un momento clave para el impulso económico y social de la región.

Durante la entrevista, Bascuñán destacó la importancia de que estas instancias técnicas y de planificación cuenten con un respaldo amplio, pues son herramientas fundamentales para proyectar una ciudad y una región con mejor calidad de vida para sus habitantes.





