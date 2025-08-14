COMUNA DE NATALES LIDERA PROYECTO PARA ERRADICAR MICROBASURALES Y RECUPERAR ESPACIOS NATURALES

​La comuna de Natales está dando un paso firme en la lucha contra los microbasurales, un problema que por años ha afectado el paisaje, la flora, la fauna y la calidad de vida de sus habitantes. Bajo el liderazgo de la alcaldesa Ana Mayorga y el equipo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), se está ejecutando el proyecto "Rescatando Espacios Naturales Ruta Y-342 Sector Colonia Isabel Riquelme", financiado por el Fondo Concursable de Actividades de Carácter Medioambiental FNDR.



​El sector Colonia Isabel Riquelme ubicado a lo largo de la ruta Y-342 ha sido históricamente un punto crítico de acumulación de residuos. La basura no solo deteriora el entorno, sino que también representa un riesgo de contaminación para el suelo y la dispersión de desechos por acción del viento. Frente a esto el proyecto busca erradicar el microbasural retirando al menos 300m³ de residuos lo que equivale a unas 60 toneladas, en un radio de 3,5 km, además de intervenir otros puntos críticos como el Cruce Dorotea, el patio trasero del Polideportivo y la Costanera, sumando más de 100 toneladas de residuos que se están retirando. A pesar de la crisis que se mantiene en el Vertedero municipal producto de los incendios, el equipo de la DIMAO ha tomado medidas para disponer de un sector que no está afectado por las temperaturas, para disponer de estos residuos voluminosos.

El proyecto, que cuenta con un monto adjudicado de $10.000.000, incluye la limpieza con maquinaria pesada (retroexcavadora y camión tolva) para trasladar los residuos al vertedero municipal, la reforestación con especies nativas, plantando al menos 50 árboles en coordinación con CONAF y la comunidad escolar y un concurso fotográfico escolar para fomentar la conciencia ambiental, cuya imagen ganadora se exhibirá en una gigantografía en el sector.

La alcaldesa Ana Mayorga destacó el esfuerzo colaborativo "Este proyecto no solo limpia, sino que también educa y recupera espacios para la comunidad. Agradezco el compromiso del equipo DIMAO y de todos los vecinos que se han sumado a esta iniciativa y solicitamos a la comunidad que denuncie estas malas prácticas que afectan a toda la comunidad".

Los resultados esperados son ambiciosos ya que se persigue la recuperación de espacios públicos valorados por la comunidad, la reducción del riesgo de reaparición de microbasurales mediante señalización educativa y arborización y el fortalecimiento de la participación ciudadana, especialmente entre los estudiantes, como agentes de cambio ambiental.

Con un plazo de ejecución hasta septiembre de 2025, esta iniciativa marca un precedente en la gestión ambiental de Natales demostrando que, con voluntad política, recursos bien invertidos y trabajo en equipo, es posible transformar los espacios degradados en áreas de valor natural y social.







