13 de agosto de 2025
¿CUÁNTO DURA EL RESORTE DE UNA CAMA Y CUÁNDO HAY QUE RENOVARLA?
¿Sabías que los resortes de una cama tienen un límite de vida útil? Conoce cada cuánto conviene reemplazarlos y cómo saber el momento justo para cambiar la cama de 1,5 plaza sin afectar tu descanso
Vida útil de los resortes y cuándo cambiar la cama
Los colchones de resortes (o muelles) suelen mantener su soporte entre 5 a 10 años, dependiendo de la calidad del producto y del cuidado que se les dé; algunos modelos de gama alta pueden durar más tiempo.
En general, se aconseja cambiar el colchón cada 7 a 10 años, aunque los de látex pueden llegar a los 15 años si se les brinda mantenimiento adecuado.
En el caso de los colchones con resortes, el desgaste puede manifestarse en crujidos, hundimientos o pérdida de soporte; también, si empeoran tus síntomas alérgicos o tu calidad de sueño decae, esos son signos claros de reemplazo necesario.
Señales de que llegó el momento de renovar
•Sonidos: crujidos o chirridos al moverse, indicativos de resortes fatigados.
•Huellas persistentes o hundimientos que no se recuperan.
•Mal descanso: despertarse con dolores de espalda o sensación de incomodidad.
•Alergias o problemas respiratorios: pueden empeorar si el colchón acumula polvo o ácaros debido al desgaste.
Mantenimiento para extender la vida útil
•Rotar y girar: si el colchón es reversible, se recomienda realizarlo cada estación del año (4 veces al año), o al menos rotar 180° cada 3 a 6 meses según el tipo.
•Ventilar y limpiar: airear el colchón al despertar y aspirar periódicamente para evitar humedad y acumulación de alérgenos.
•Protección: usar fundas transpirables para preservar integridad del material e higiene.
Destacados
Elemento evaluado
Recomendación general
Duración resortes
5 a 10 años (hasta 15 en alta calidad)
Cuándo cambiar la cama
Cuando hay crujidos, hundimientos o empeoran alergias y sueño
Mantenimiento clave
Rotar/girar, ventilar, aspirar, usar protector
Recuerda revisar bien el tipo de camas que tienes, ya sea una cama de 1,5 plaza u otra medida, para adaptar los cuidados según el modelo y materiales. Si necesitas ayuda para elegir una reemplazo o encontrar opciones recomendadas, dime y con gusto te apoyo.
