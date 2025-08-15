MINVU REFUERZA LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

En su rol de contraparte técnica del estudio de actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, reforzó el llamado del Municipio a asistir al 2° Taller de Participación Ciudadana temprana.

El Plan Regulador Comunal es el instrumento de planificación territorial de carácter normativo, el cual se encuentra estipulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en su Ordenanza, el cual establece el límite de las áreas urbanas de las comunas; usos del suelo y condiciones para el desarrollo de diferentes tipos de edificaciones, como por ejemplo la altura y densidad constructiva; las vías estructurantes; zonas o inmuebles de conservación histórica; áreas de protección y riesgos, entre otras.

“Es fundamental que las vecinas y vecinos, organizaciones territoriales y la comunidad en su conjunto, conozcan la propuesta que está desarrollando la Municipalidad de Punta Arenas y planteen sus consultas u observaciones en esta instancia temprana de participación para el Plan Regulador de la capital regional, esto es una oportunidad para asegurar condiciones de integración social, conectividad, y uso eficiente del suelo, entre otros importantes temas”, indicó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

Cabe señalar que la última actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas data del año 2016, la cual a la fecha se mantiene vigente.

Talleres y correo de consulta

De martes a viernes, los talleres de participación ciudadana se realizarán a las 19 horas, iniciando el 19 de agosto con el primer taller referente al sector centro, en calle Covadonga Nº060; el miércoles 20 se revisará la propuesta para el sector periurbano, en la sede de la junta vecinal N°38 Seno Almirantazgo, ubicada en José Velásquez Nº169; el jueves 21, se desarrollará el taller sobre el sector sur, en la sede de la Junta de vecinos Nº48 Goleta Ancud, ubicada en Avenida Castro Nº0253 y el viernes 22, se abordará el sector norte y Cabo Negro, en la Escuela Villa Las Nieves, ubicada en Avenida Los Generales Nº0530. Finalmente, el sábado 23, a las 15 horas, se realizará el taller correspondiente al sector Agua Fresca en la sede vecinal ubicada en la Ruta 9 Sur, Km 29. Cabe señalar que en cada jornada se presentarán las alternativas preliminares de estructuración de toda la ciudad.

Ante cualquier consulta del proceso, las personas u organizaciones interesadas pueden contactarse a través del correo electrónico [email protected]

