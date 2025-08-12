INICIATIVA DEL MINVU Y MUNICIPIO: POBLACIÓN NELDA PANICUCCI FUE SELECCIONADA POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO DEL MINVU

La población Nelda Panicucci, se emplaza al sur poniente de Punta Arenas en una superficie de 14 hectáreas y en la actualidad está conformada por 540 viviendas que albergan a 1.715 habitantes, aproximadamente. El conjunto habitacional fue inaugurado el año 2009, recibiendo su nombre como homenaje póstumo a la destacada profesora, Alcaldesa e Intendenta Regional, fallecida en abril de 2008.





"Con mucha alegría informamos la selección de la población Nelda Panicucci al Programa Quiero Mi Barrio, especialmente por estar inserta en un sector en el que se está desarrollando una fuerte inversión pública. Me refiero a nuestra Zona de Interés Público al sur de Punta Arenas, en donde se está ejecutando hoy la Ciudad de Los Vientos y que en el futuro próximo contará con una urbanización de gran impacto, con la llegada de recintos educacionales, de salud y espacios públicos que beneficiarán e integrarán directamente a la población", informó el Seremi Marco Uribe Saldivia.





Entre los factores ponderados para la elegibilidad de los barrios, se consideran criterios tales como el compromiso de la gestión municipal y vecinal, accesibilidad a áreas verdes y equipamiento comunitario y deportivo, indicadores de deterioro físico y espacial del territorio, oferta de cuidados, propuestas de inversión multisectorial y propuesta municipal de oficina barrial en el territorio.





“Estamos convencidos que los habitantes de la población Nelda Panicucci, así como de otros barrios del sector sur, no deben quedar postergados del desarrollo de la capital regional y en ese sentido el Programa Quiero Mi Barrio nos permitirá potenciar de manera participativa, su desarrollo urbano y social en los próximos años”, complementó la autoridad.





El jurado regional a cargo de seleccionar al barrio, en base a la propuesta técnica del equipo del Programa, estuvo integrada por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia; la jefa de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, Hina Carabantes Hernández; la representante de la Delegación Presidencial Provincial, Camila Mancilla Quediman; el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mancilla; el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández Vera; la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España Miranda; y el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Esteban Maldonado Cárdenas.





Este año, las dos propuestas presentadas al concurso por los respectivos municipios fueron “Nueva Patagonia” de Natales y “Nelda Panicucci Bianchi”, de Punta Arenas.





“Soñar y construir una comunidad activa”





En nombre de la comunidad del sector, la presidenta de la junta de vecinos N°50 Nelda Panicucci, Marta Triñanes Córdova, señaló “Esta iniciativa representa una gran oportunidad para mejorar nuestro entorno social y urbano del barrio, nos permite, recuperar áreas verdes, espacios fundamentales para la recreación y esparcimiento de nuestros vecinos y vecinas y desarrollar una vida comunitaria bien activa. Impulsa nuevas oportunidades para nuestros niños y niñas, fomentando su desarrollo integral”.





La dirigente destacó además el componente participativo de este programa “Lo más importante de todo esto es que se realiza con la participación activa de los vecinos, todos pueden votar y decidir qué áreas y qué trabajo se prioriza dentro de nuestro barrio. Por lo tanto, consideramos que es un momento clave para soñar y construir una comunidad activa y cercana, sobre todo con el Programa Quiero Mi Barrio, así que los invitamos a estar atentos y cercanos a las actividades que se desarrollan en nuestra junta de vecinos.





La Población Nelda Panicucci, se suma a los barrios Fitz Roy y Pedro Aguirre Cerda seleccionados por el Programa Quiero Mi Barrio en los últimos años, el primero, colindante a la Zona de Interés Público (ZIP) sector sur de Punta Arenas y el segundo inserto en su área. Además, el programa se está implementando en Juan Pablo II, Camilo Henríquez y Villa del Mar en la capital regional y en el Barrio Chile Nuevo, en la comuna de Natales.

