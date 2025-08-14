Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

14 de agosto de 2025

“EN MAGALLANES NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE CAMBIAR TOTALMENTE UNA VOCACIÓN PRODUCTIVA POR OTRA”, ADVIERTE ABOGADO ENRIQUE LE DANTEC

Pesca y acuicultura en Magallanes.

directorcpcmagallanes

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Enrique Le Dantec, Director de la CPC Magallanes y abogado de Pesca Chile, destacó la importancia de fomentar un crecimiento económico regional que beneficie directamente a los magallánicos, sin concentrarse únicamente en las grandes empresas de Santiago.

“En Chile y en Magallanes, si no logramos un 4% de desarrollo no vamos a tener un crecimiento estable. Pero ese 4% debe tener un contenido; no nos basta con que las utilidades se queden en la capital, sino que ese avance tenga un efecto real en nuestra gente”, señaló.

Le Dantec subrayó que Magallanes cuenta con diversas actividades productivas y que no es momento de priorizar unas sobre otras. “No podemos decir ‘esta es mejor’ o ‘esta no nos gusta tanto’. Somos una región con particularidades únicas y no podemos dejar de lado nuestras vocaciones productivas”, afirmó, haciendo un llamado a distribuir el desarrollo más allá de las principales ciudades como Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.

Asimismo, planteó el desafío de equilibrar el progreso económico con la preservación de la identidad local: “¿Podemos generar cambios para desarrollarnos manteniendo lo que no queremos que cambie? Sí, podemos lograr equilibrios. En Magallanes no podemos darnos el lujo de reemplazar totalmente una vocación productiva por otra; debemos potenciarlas todas a la vez”.

El director cerró su intervención reiterando la necesidad de “ocupar la región completa” y de trabajar para que el crecimiento sea inclusivo, equilibrado y fiel a las características únicas de Magallanes.



diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES CRITICA ABSTENCIÓN DE MATHESON EN FERIADO REGIONAL Y DESTACA AVANCE DE PROYECTO SOBRE USO DE CELULARES EN CLASES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

ministroenergiapuq
nuestrospodcast
pdidetenidoabigeato

PDI DETIENE EN PORVENIR A UN SUJETO POR EL DELITO ABIGEATO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
cchcmagallanes

CCHC MAGALLANES PRESENTÓ PROPUESTA TÉCNICA PARA NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS Y ABORDA APROBACIÓN DEL PEDZE

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
pgm4a7slep

CRECE LA COBERTURA DEL PROGRAMA 4 A 7 EN ESCUELAS DEL SLEP MAGALLANES

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
seremiseguridad

SEREMI DE SEGURIDAD RESPONDE A ALCALDE RADONICH Y DETALLA TRABAJO COORDINADO EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales