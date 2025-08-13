13 de agosto de 2025
FIESTA DE LA NIÑEZ FUE CELEBRADA EN COMUNA DE TIMAUKEL
Comunicado de prensa.
Con talleres de fútbol, juegos de ingenio, canopi, juegos inflables y más actividades, niños y niñas de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, dieron vida a su fiesta de la niñez en el Gimnasio de su establecimiento en Villa Cameron, comuna de Timaukel.
La jornada fue aprovechada por los más pequeños que accedieron a las distintas propuestas lúdicas del Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, que junto a los programas de Conadi y Conaf se unieron para organizar las actividades, que también fueron apoyadas por el Destacamento Motorizado N.º 11 Caupolicán y el Club de Leones de Porvenir.
Macarena León, Encargada del Departamento de Coordinación y Gestión Territorial de la Delegación comentó que “el objetivo de este Gobierno en Terreno, fue especial, ya que está pensada en brindar a niñas y niños un momento especial donde pudieran divertirse y jugar, que también es parte sus derechos”.
Por su parte, el delegado presidencial provincial, José Campos Prieto señaló que la iniciativa “surge del llamado del Gobierno, para celebrar a niños y niñas de todo Chile mediante la Fiesta de la Niñez, que como equipo, pudimos llevar hasta el sur de Tierra del Fuego, en la comuna de Timaukel”.
