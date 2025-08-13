Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

SEREMI ENTREGA DETALLES SOBRE BUSES PARA PUERTO NATALES: COMIENZA LICITACIÓN CON DOS EMPRESAS OFERENTES, LUZDIVINA SPA Y TRANS ALERCE SPA

Buenos días región.

seremittmagallanes

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Alejandro Goich Barría, entregó un completo balance y novedades sobre distintas iniciativas que impulsa la cartera en la región.

En primer lugar, Goich destacó que durante el primer semestre la División de Fiscalización de la Seremitt realizó cerca de 12 mil inspecciones en el marco del Plan Calles Protegidas, iniciativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que busca mejorar la seguridad vial y el comportamiento en las calles a través de la fiscalización. Este plan se centra en la revisión de vehículos, el cumplimiento de normativas de transporte y la prevención de infracciones.

Asimismo, informó que con la habilitación de 83 puntos de compra y recarga se dio inicio al sistema de pago con tarjeta en el transporte público mayor de Punta Arenas. Durante los primeros tres meses se desarrollará una marcha blanca, en la que se aceptará el pago mixto con tarjeta y efectivo, con el fin de que las y los usuarios se adapten de manera paulatina a esta nueva modalidad.

En materia de seguridad vial, Goich explicó que se conmemoró el séptimo aniversario del cambio de la velocidad máxima urbana a 50 km/h mediante un operativo de fiscalización con radar liderado por Carabineros e integrantes de la Comisión de Seguridad de Tránsito, reiterando el llamado a respetar los límites y evitar siniestros viales fatales.

Finalmente, el Seremi detalló que el Ministerio de Transportes inició el proceso licitatorio para el servicio de buses en Puerto Natales, con dos empresas oferentes: Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa. Ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación, lo que permitirá mejorar la conectividad y calidad del servicio en la comuna.



FISCALIZAN TERRENOS FISCALES EN ÁREA DE SAN JUAN

Aguas Magallanes

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

talailegal

FISCALIZAN TERRENOS FISCALES EN ÁREA DE SAN JUAN

pdidrogaspuq

PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE UN EXTRANJERO CONDENADO POR TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE DROGAS

dennis-bell

GLACIAR DERRETIDO DEVOLVIÓ LOS RESTOS DE UN HOMBRE BRITÁNICO QUE MURIÓ EN LA ANTÁRTICA HACE 66 AÑOS

WhatsApp Image 2025-08-11 at 5

KARATE EN MAGALLANES: TRADICIÓN, TRABAJO FUNCIONAL Y NUEVAS GENERACIONES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
