15 de agosto de 2025

ENADEL 2025 ALCANZA MÁS DEL 70 % DE COBERTURA EN MAGALLANES

Observatorio Laboral de Magallanes.

ENADEL2025

Desde junio y hasta fines de octubre, el Observatorio Laboral de Magallanes -ejecutado por INACAP y financiado por la Subsecretaría del Trabajo-, está llevando a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL) 2025 en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

A la fecha, la encuesta ya ha sido aplicada en más del 70 % de las empresas seleccionadas en las provincias de Magallanes y de Última Esperanza, lo que representa un avance significativo en el proceso de recopilación de información. En las próximas semanas, también se realizará el levantamiento de esta encuesta a empresas con más de diez trabajadores en Tierra del Fuego y en la Antártica Chilena.

Pablo Barrientos Lara, Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, informó que “esta es la séptima versión de la ENADEL, constituyéndose en una herramienta clave que permite conocer las necesidades del mercado laboral, los requerimientos formativos y el impacto de las nuevas tecnologías y los eventos climáticos extremos en el mundo del trabajo”. Agregó que los resultados de esta encuesta son un importante insumo para la planificación de programas de formación, capacitación, certificación y de políticas públicas en materia de empleo. Asimismo, provee información valiosa a trabajadores y estudiantes sobre las ocupaciones y habilidades más demandadas en la región y el país.

Finalmente, el coordinador agradeció a las empresas que año a año permiten recopilar este tipo de información, la cual se enmarca en la Ley del Secreto Estadístico. “La participación de cada empresa es fundamental para lograr un impacto positivo en el desarrollo laboral regional y nacional”, acotó.


MAGALLANES: LA FUENTE ENERGÉTICA QUE CHILE DEBE ATESORAR

MINVU REFUERZA LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN CONTINUARÁN PRESTANDO ATENCIÓN A PASAJEROS DE TABSA POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

GOBIERNO PRESENTA INICIATIVA PARA QUE JUVENTUDES RURALES ADQUIERAN SU PRIMER TERRENO PRODUCTIVO

PAULA OCARANZA BARREA (INDESPA) INFORMA A LA COMUNIDAD SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO PARA LA PESCA ARTESANAL EN MAGALLANES

ESTUDIANTES DISFRUTARON Y APRENDIERON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXPLORA EN PUERTO WILLIAMS

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
