Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

13 de agosto de 2025

FAMILIA DE PUERTO NATALES INICIA CAMPAÑA PARA COSTEAR MILLONARIO TRATAMIENTO DE NIÑO CON DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Buenos días región.

martin

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Alfredo Alejandro Zamorano Lobos compartió la situación de su hijo Martín Alfredo Zamorano Ochoa, un niño de dos años y medio diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética degenerativa que afecta los músculos y la capacidad respiratoria.

El diagnóstico, confirmado a finales de 2024 mediante un test genético, llegó de forma temprana, ya que esta condición suele detectarse a partir de los cinco años. La detección precoz ha permitido a la familia iniciar una campaña solidaria para acceder a un tratamiento innovador en Estados Unidos, basado en una única inyección del medicamento Elevidys, aprobado por la FDA. El costo del fármaco supera los 3,5 millones de dólares, sin considerar los gastos de estadía, alimentación y traslados.

Mientras espera alcanzar la edad mínima para recibir el tratamiento, Martín realiza sesiones de kinesiología y terapia ocupacional en el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, con el objetivo de mantener su movilidad y retrasar el avance de la enfermedad. Según explicó su padre, la distrofia muscular de Duchenne es progresiva y sus consecuencias físicas se intensifican con el paso de los años, llegando a comprometer la capacidad de respirar de forma autónoma.

La familia, que se radicó en Puerto Natales hace un año y medio, busca no solo reunir los recursos necesarios, sino también dar a conocer esta enfermedad poco frecuente. 

Quienes deseen colaborar o conocer más sobre la campaña pueden hacerlo a través de las siguientes vías:




  • Correo electrónico: [email protected]




  • Teléfono: +56 9 4449 7665




  • Instagram: @todopormartin




  • Grupos de WhatsApp: coordinados a través de las redes sociales de la campaña



martin

FAMILIA DE PUERTO NATALES INICIA CAMPAÑA PARA COSTEAR MILLONARIO TRATAMIENTO DE NIÑO CON DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CARABINEROS INCAUTA MÁS DE UN KILO DE MARIHUANA EN OPERATIVO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La acción policial culminó con dos detenidos de nacionalidad colombiana y la incautación de droga y dinero en efectivo.

​La acción policial culminó con dos detenidos de nacionalidad colombiana y la incautación de droga y dinero en efectivo.

evidenciapuqdrogas
nuestrospodcast
Escudero_11

CHILE IMPULSA PROYECTO PIONERO DE HIDRÓGENO VERDE EN LA ANTÁRTICA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
FOTO PLAZA DE JUSTICIA UMAG

ATENCIONES DEL SECTOR JUSTICIA SE TRASLADAN ESTE JUEVES 14 HASTA LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
PREFIJO LLAMADA COMERCIAL

DESDE ESTE MIÉRCOLES LAS LLAMADAS COMERCIALES Y MASIVAS DEBERÁN LLEVAR LOS PREFIJOS 600 Y 809 PARA SU IDENTIFICACIÓN

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
AquaChile Ballon 1

50 EMPRENDEDORES DE PUERTO NATALES SE GRADÚAN DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN DE AQUACHILE Y ADQUIEREN HERRAMIENTAS CLAVE PARA IMPULSAR EL ÉXITO DE SUS NEGOCIOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas