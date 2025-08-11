Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de agosto de 2025

GASPAR LUNA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL FESTIVAL ROCKÓDROMO DE VALPARAÍSO 2025

​Elección se efectuó en el Ruido Austral, evento que se desarrolló en el teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas y concluyó con la presentación de la banda nacional Lucybell.

LUNA Y SU BANDA

​Apenas saltó al escenario, sorprendió y se transformó en el favorito del público. Gaspar Luna, con una propuesta innovadora y exponente del neo rock, se convirtió en el representante de la región de Magallanes para asistir al festival nacional Rockódromo 2025, que se realizará en noviembre próximo en la ciudad de Valparaíso.

El emergente cantautor, junto a su banda La Vandini, fue seleccionado para asistir al certamen porteño, tras imponerse el reciente sábado en la selección efectuada en el Ruido Austral de Magallanes, que se desarrolló en el teatro Municipal José Bohr, con su capacidad al máximo.

“Es la felicidad más grande que me pudo haber pasado. Lo vi, lo visualicé, lo vi tanto en mi cabeza, la manifestación, lo vi tanto en mi cabeza, que se hizo real. El trabajo, el ver esos mundos paralelos, que son tan reales como el nuestro; hay que hacerlos nuestros, con trabajo, con dedicación. Lo vi y ocurrió”, dijo emocionado Luna, quien se autodefine como creativo de toda la vida y que desde los 8 años de edad interpreta piano clásico. El cantante también tuvo palabras de agradecimiento para los organizadores del evento y el espacio que brinda Ruido Austral a la escena musical local.

En su notable actuación, que concentró las miradas y atención del público, Luna fue acompañado por Ignacio Pérez, en el bajo; Francisco Javier Navarro, guitarra; Sergio Pérez, teclado; Fernando Espíndola, teclado, y Alejandro Buvinic, batería.

"Fue un evento de primer nivel. Fue una decisión difícil para el jurado la elección del representante de Magallanes para el Rockódromo. Pero también estamos felices porque hubo una gran puesta en escena de los músicos locales y el público lo valoró y reconoció ", sostuvo el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, quien asistió al evento junto al Delegado Presidencial Regional, José Ruíz.

Ruido Austral, que reunió ritmos como rock, pop, reggae y folk patagónico, contó con la participación de las bandas y solistas Mariabella, Argentino Banda, Keira, Crisol, Gaspar Luna y Raizes Livres.

A este selecto grupo se unió en el escenario, la agrupación nacional de rock alternativo y formada en 1991, Lucybell, cuyo show cerró el certamen, organizado por la Seremi de las Culturas, a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular.





ganaderiawilliams

GRACIAS A ESFUERZO PÚBLICO-PRIVADO: DESPUÉS DE DOS DÉCADAS, EL GANADO VUELVE A ZARPAR DESDE PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CADEM: KAST MANTIENE EL PRIMER LUGAR, JARA CAE 5 PUNTOS Y MATTHEI DESPLAZA A PARISI

Leer Más

​La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

​La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

cadem11ago2025
nuestrospodcast
LUNA Y SU BANDA

GASPAR LUNA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL FESTIVAL ROCKÓDROMO DE VALPARAÍSO 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
monumento punta arenas

"MES DE PILOTO PARDO: UN PUNTO DE ENCUENTRO CON NUESTRA HISTORIA ANTÁRTICA"

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Crianza Austral 4

SENADIS Y REPRODIS FORTALECIERON LA PARENTALIDAD INCLUSIVA DE 20 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Visita Margarita Marquez

PROGRAMA DE CUIDADOS DUPLICARÁ SU COBERTURA EN NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email prote