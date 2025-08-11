GASPAR LUNA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL FESTIVAL ROCKÓDROMO DE VALPARAÍSO 2025

​Apenas saltó al escenario, sorprendió y se transformó en el favorito del público. Gaspar Luna, con una propuesta innovadora y exponente del neo rock, se convirtió en el representante de la región de Magallanes para asistir al festival nacional Rockódromo 2025, que se realizará en noviembre próximo en la ciudad de Valparaíso.



El emergente cantautor, junto a su banda La Vandini, fue seleccionado para asistir al certamen porteño, tras imponerse el reciente sábado en la selección efectuada en el Ruido Austral de Magallanes, que se desarrolló en el teatro Municipal José Bohr, con su capacidad al máximo.



“Es la felicidad más grande que me pudo haber pasado. Lo vi, lo visualicé, lo vi tanto en mi cabeza, la manifestación, lo vi tanto en mi cabeza, que se hizo real. El trabajo, el ver esos mundos paralelos, que son tan reales como el nuestro; hay que hacerlos nuestros, con trabajo, con dedicación. Lo vi y ocurrió”, dijo emocionado Luna, quien se autodefine como creativo de toda la vida y que desde los 8 años de edad interpreta piano clásico. El cantante también tuvo palabras de agradecimiento para los organizadores del evento y el espacio que brinda Ruido Austral a la escena musical local.



En su notable actuación, que concentró las miradas y atención del público, Luna fue acompañado por Ignacio Pérez, en el bajo; Francisco Javier Navarro, guitarra; Sergio Pérez, teclado; Fernando Espíndola, teclado, y Alejandro Buvinic, batería.



"Fue un evento de primer nivel. Fue una decisión difícil para el jurado la elección del representante de Magallanes para el Rockódromo. Pero también estamos felices porque hubo una gran puesta en escena de los músicos locales y el público lo valoró y reconoció ", sostuvo el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, quien asistió al evento junto al Delegado Presidencial Regional, José Ruíz.



Ruido Austral, que reunió ritmos como rock, pop, reggae y folk patagónico, contó con la participación de las bandas y solistas Mariabella, Argentino Banda, Keira, Crisol, Gaspar Luna y Raizes Livres.



A este selecto grupo se unió en el escenario, la agrupación nacional de rock alternativo y formada en 1991, Lucybell, cuyo show cerró el certamen, organizado por la Seremi de las Culturas, a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular.











