Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

LANZAMIENTO DE LAS XXVIII JORNADAS GANADERAS DE MAGALLANES

21 y 22 de agosto en el salón de eventos de ASOGAMA.

Este martes 12 de agosto, en dependencias del pub El Arriero del recinto ASOGAMA, se realizó el lanzamiento oficial de las XXVIII Jornadas Ganaderas de Magallanes, que se desarrollarán los días 21 y 22 de agosto en el salón de eventos de ASOGAMA. Este evento, que se ha convertido en una tradición, busca reflejar año a año la situación actual y las proyecciones futuras de la ganadería en la región de Magallanes.


En la presentación, el presidente de ASOGAMA, Gerardo Otzen Martinic, estuvo acompañado por Alberto Vera de ENAP Magallanes, Gonzalo Herrera de GASCO y Pedro Gibbons de HIF, principales auspiciadores de estas jornadas. También se destacó el apoyo del laboratorio Boehringer Ingelheim, cuyos representantes no pudieron asistir a la ceremonia.


La charla inaugural, programada para el jueves 21, estará a cargo del Dr. Fabián Jaksic, Premio Nacional de Ciencias y magallánico, con el tema “Biodiversidad, servicios ecosistémicos y cambio climático”. Otros temas de alto interés para el sector ganadero incluyen el impacto de los perros asilvestrados, abordado por el Dr. Cristián Bonacic, y la ponencia del gerente de Exploración y Reservorios de ENAP Magallanes sobre “Perforación de pozos horizontales: una nueva frontera para la extracción de hidrocarburos”.


El viernes, la programación incluirá la exposición de Pablo Borrelli (Argentina) sobre bonos de carbono; Richard Keller (Brasil) con un panorama del mercado mundial de carne bovina y ovina; Marcelo Hervé con un análisis del impacto de los parásitos ovinos en la rentabilidad; y Adolfo Canales, ex presidente del Colegio de Contadores de Magallanes, quien abordará “Tributación y estados financieros de las empresas ganaderas”.


En la tarde, el Dr. Francisco Sales del INIA presentará “Mejorando el porcentaje de señalada de ovinos en Magallanes”, y la jornada culminará con un esperado debate a partir del “Simulador de estrategias de explotación ovina”, presentado por Mario Vega y Sven Gysling.


El presidente de ASOGAMA expresó su satisfacción por la calidad de los temas y la presencia de expositores internacionales, así como de autoridades como el Gobernador Regional, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, el director nacional de INIA, parlamentarios y alcaldes que han ratificado su asistencia.


Finalmente, anunció que las jornadas serán transmitidas vía streaming a través del canal de YouTube de ASOGAMA, para quienes no puedan asistir presencialmente, destacando que esta instancia es clave para que el mundo ganadero pueda reunirse, debatir y buscar soluciones para el alicaído rubro de la ganadería en Magallanes.





INICIATIVA DEL MINVU Y MUNICIPIO: POBLACIÓN NELDA PANICUCCI FUE SELECCIONADA POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO DEL MINVU

MunicipioRioVerde

MUNICIPIO DE RÍO VERDE SE SUMA AL PLAN SALMÓN 2050 EN MAGALLANES

PAT4

SE INSTALA ESPACIO DE DIFUSIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE BIENES PATRIMONIALES EN COMPLEJO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN

ASESOR DEPORTIVO DEL GORE, ANTONIO RISPOLI GINER, DETALLA PROYECTOS DEPORTIVOS EN DESARROLLO PARA LA REGIÓN EN POLAR COMUNICACIONES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SAG AVANZA EN EQUIDAD DE GÉNERO Y RECIBE SELLO DE ORO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS OTORGADO POR EL PNUD

