INVESTIGADORES DE LA RED PALEONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL NÚCLEO MILENIO EVOTEM DESCUBREN NUEVO MAMÍFERO MESOZOICO EN LA PATAGONIA

Se trataría de un mamífero muy pequeño que no superaría los 30 o 40 gramos y si tuviéramos que llevarlo a lo que tenemos hoy, podríamos decir que su tamaño sería más o menos parecido a un ratón doméstico. Así es Yeutherium pressor, el nuevo e importante descubrimiento realizado por los científicos de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, Hans Püschel y Alexander Vargas junto con un equipo de investigadores del Núcleo Milenio EVOTEM.





El hallazgo publicado por la prestigiosa revista científica Proceedings of The Royal Society B (de la Academia de Ciencias del Reino Unido), fue realizado en el Valle del Río de Las Chinas, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.





"Yeutherium sería del tamaño más o menos aproximado a una laucha o Mus musculus, así bien pequeñito, probablemente de unos 30 gramos. En ese sentido, es mucho más pequeño que los otros mamíferos que conocíamos del valle de Las Chinas, como Magallanodon o Orretherium", estos últimos dos géneros de mamíferos extintos que vivieron en la Patagonia durante el Cretácico superior, hace aproximadamente 74 millones de años, explica el investigador Hans Püschel.





Este descubrimiento dice el investigador de la U. de Chile, "nos permite entender por un lado, cuales son los rasgos dentales que caracterizan esta familia, pero por otro lado, al ser transicional evolutivamente y no tan derivado en torno a sus características, nos permite entender cómo se llegó a esa morfología dental especializada en trituración".





Asimismo, recalcan los investigadores sería la tercera especie de mamífero del Mesozoico o la era de los dinosaurios para Chile por eso tiene una gran importancia para el mundo de la paleontología.





"Lo que tenemos es un pedacito de cráneo de la parte de arriba con un diente que sabemos es una nueva especie, y es similar rarísimo que habían encontrado en Argentina, que se llama Reigitherium, siendo recién el segundo representante conocido en todo el registro fósil para ese linaje", dice el investigador y profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile, Alexander Vargas.





El origen de su nombre Yeutherium pressor tiene dos raíces: "yeut" significa cerro o montaña en Aonikenk, y "therium" significa bestia en griego, una terminación frecuentemente usada en géneros de mamíferos. Por otro lado, "pressor" significa "el que exprime" en latín, haciendo alusión a la forma de dentición que tiene el animal.





"Tiene una dentición que recuerda a un exprimidor de naranjas, con crestas redondeadas y crenuladas que le habrían servido para triturar mejor el alimento porque probablemente tenían una dieta relativamente dura en materia vegetal", dice el investigador Hans Püschel.





Los investigadores explican que, emparentarlo cercanamente con alguna especie actual, no es posible dado que no pertenecería a ningún linaje de mamíferos presentes en la actualidad.





"En la evolución se originan después de los monotremas (mamíferos que ponen huevos), pero antes de los marsupiales y placentarios", dice el integrante de la Red de Paleontología de la U. de Chile, Alexander Vargas. Y, agrega sobre su parecido a un roedor, que "lo más probable es que a diferencia de un roedor, no haya sido placentario: o ponía huevos o tenía una cría como los marsupiales, que parece como un feto muy chiquitito,".





Y, agrega que "es importante destacar que este Yeutherium pressor junto también con los otros mamíferos que hemos encontrados en el valle de Las Chinas no serían similares a mamíferos actuales, sino un linaje previo al ancestro común de placentarios y marsupiales, aunque más emparentados a ellos, que a, por ejemplo, un ornitorrinco que vendría a representar a otro linaje de mamíferos actuales que son los monotremas (mamíferos que ponen huevos)".





Hasta el 2020 no había registros fósiles de mamíferos de la Era de los Dinosaurios en Chile y los más antiguos que se conocían databan de hace unos 38 a 46 millones de años atrás. Esa historia cambió, con la divulgación del hallazgo del Magallanodon baikashkenke, especie de apariencia similar a un coipo a la que se sumó el Orretherium tzen en 2021, mamífero que habitó la Patagonia chilena hace unos 72 a 74 millones de años, en el Cretácico superior, a fines del Mesozoico.





"El descubrimiento del nuevo mamífero del Cretácico de la región de Magallanes desvela una historia antes desconocida para los mamíferos no solo de Chile, sino del antiguo supercontinente de Gondwana. Esta región y sus fósiles irán redescribiendo lo que conocemos sobre los mamíferos al final de la 'Era de los Dinosaurios'" agrega Agustín Martinelli, coautor del estudio, desde el Museo de Historia Natural Bernardino Rivadavia en Argentina.





Otros mamíferos de la era de los dinosaurios





En 2020 y 2021 académicos de la U. de Chile, descubrieron fósiles de mamíferos que datan de la era de los dinosaurios, también conocida como el Mesozoico. Estos mamíferos, aunque eran pequeños en comparación con los dinosaurios, lograron coexistir y diversificar junto a ellos, lo que terminó abruptamente con la extinción masiva a fines del Cretácico que liquidó a los dinosaurios no aviares hace 66 millones de años atrás. Aunque algunos de estos linajes de mamíferos sobrevivieron a este evento, finalmente terminaron por extinguirse durante el Cenozoico o Era de los Mamíferos sin dejar descendientes en la actualidad.





El primer mamífero del Cretácico descubierto en Chile, encontrado en la Región de Magallanes, muy cercano al sitio de Yeutherium fue el Magallanodon baikashkenke. También vivió hace unos 74 millones de años y es un registro fósil austral de un gondwanaterio, un mamífero primitivo similar convergentemente a un roedor de gran tamaño como un coipo.





Luego, también descubierto en el mismo sitio de Magallanodon en la Patagonia chilena, y coetáneo con Magallanadon y Yeutherium está el mesungulátido Orretherium tzen. Se cree que tenía hábitos alimenticios omnívoros, similares a los de un zorrillo o una zarigüeya.

​

