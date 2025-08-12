CON MIRADA A LA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

Martes 12 de de agosto en Polar Comunicaciones estuvo y con el como siempre desde las 17:00 a las 18:00 hrs el programa “Conexión PDI”, un espacio dedicado a acercar el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile a la comunidad magallánica.

En esta edición, la conductora María Alendra Cárdenas conversó con el subprefecto Pablo Merino Campos, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Punta Arenas, quien entregó una radiografía del delito en la región de Magallanes y Antártida Chilena y en la comuna, abordando tendencias, desafíos y la importancia del trabajo preventivo.

Durante la entrevista, también se dio a conocer la posibilidad de postular a la Escuela de Investigaciones, destacando los requisitos y el perfil de quienes deseen incorporarse a la institución.

Con esta propuesta, Conexión PDI busca cada semana informar, educar y fortalecer el vínculo entre la policía investigativa y la ciudadanía, ofreciendo contenidos de interés público y de utilidad para la seguridad de Magallanes.



