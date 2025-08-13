Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

ESTUDIANTES DISFRUTARON Y APRENDIERON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXPLORA EN PUERTO WILLIAMS

Comunicado de prensa.

foto 2 explora tu ciencia2

​Hasta Puerto Williams se trasladó parte del equipo del Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Magallanes para realizar actividades enmarcadas en los procesos de acompañamientos de los instrumentos de Investigación e Innovación Escolar, Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE) y la realización de talleres en “Explora Tu Ciencia”, financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.

 
Al respecto, la directora ejecutiva de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas comentó que “para nosotros llegar hasta Puerto Williams es reafirmar el compromiso de acercar la ciencia, la tecnología, el conocimiento e Innovación, a cada rincón de la región. Las actividades que desarrollamos estuvieron relacionadas a los acompañamientos pedagógicos de cada instrumento y realización de talleres con el instrumento regional de “Explora tu ciencia”, permitiendo compartir con los niños, jóvenes y docentes, fomentando el aprendizaje desde la experiencia”.

 
Para el Instrumento PIPE, se realizaron procesos de acompañamientos a las educadoras de párvulos Nicole Albanez, Marcela Triviño y Patricia Shelke junto a sus niños y niñas del Jardín infantil » Pequeños Colonos» “ Ukika” y liceo Donald Mc Intyre Griffiths, respectivamente relacionados en las actividades del cuadernillo de implementación en el aula.
Al respecto, la educadora de Párvulos Nicole Albanez, comentó que “con mis niños implemente la actividad del cuadernillo “Refugio Animal”, donde los niños pudieron aprender y conocer las características de animales que habitan en esta zona y en el resto del país”.

 
Además, se efectuó un encuentro grupal que se desarrolló en el establecimiento “Pequeños colonos” con las educadoras, con el objetivo de desarrollar una jornada colectiva de coordinación, reflexión y planificación de la socialización final con su comunidad educativa.

 
En tanto, en el instrumento “Explora tu Ciencia” se efectuaron los talleres para los y las estudiantes de 5°básico del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths “Descubriendo el método científico” y “Misión H2O: Detectives del agua”, con el objetivo de que aprendieran sobre estas temáticas relacionadas con la asignatura de tecnología.

 
Al respecto, la estudiante Agustina Pérez señaló “encuentro que la actividad estuvo súper buena, porque aprendí cosas nuevas”. Mientras que la docente Violeta Cantero dijo que “estamos muy contentos de trabajar de manera colaborativa junto al programa Explora porque se trabajaron contenidos que a menudo desarrollamos con los estudiantes, pero en esta ocasión fue desde otro enfoque de manera más completa como por ejemplo elaboración de filtros donde ellos pudieron materializar, siendo una experiencia positiva”.

 
Finalmente, en el mismo lugar y como parte del Instrumento Investigación e Innovación Escolar se realizó el acompañamiento pedagógico a los y las estudiantes del liceo Donald Mc Intyre Griffiths, donde se conversó sobre las etapas de investigación :temática, objetivos, hipótesis, metodología , proyecciones y planificación de futuras acciones a seguir. Al respecto la estudiante Valentina Castillo señaló que “lo que estamos investigando es del taller Omora, de cómo afecta el plástico a las aves que habitan en la ciudad y en bosque”.”.



slepmagallanesviolenciaescolar

REFUERZAN ORIENTACIONES CON DIRECTORAS Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA PREVENIR Y ENFRENTAR CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

Leer Más

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LANZÓ NUEVOS TALLERES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

Lugar Casa Nómade - Espacio Cultural Croacia #1017, Punta Arenas

ACTOR JAIME LORCA IMPARTIRÁ SEMINARIO DE MOVIMIENTO DE MARIONETAS Y MÁSCARAS EN PUNTA ARENAS

LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025 (5)

INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025

EL AMIGO DE LA FAMILIA

