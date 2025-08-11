Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

NUEVA AGRUPACIÓN REALIZARÁ ACTOS CONMEMORATIVOS EN PUERTO NATALES

​Comunicado de prensa

agrupacionverdeesperanza

​La Agrupación Verde Esperanza - AVE, realizará actos conmemorativos con motivo de cumplirse el presente mes, 30 años del denominado “Terremoto Blanco”, fenómeno climatológico que azotó con gran fuerza a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, situación que está grabada en el inconsciente colectivo regional y que causó catastróficos daños para su habitantes. Debido a que AVE está integrado en su mayoría por Suboficiales en condición de retiro pertenecientes a Carabineros de Chile, quienes junto a ex integrantes de las FFAA. ,reservistas y personal civil realiza su labor comunitaria,deportiva,social y cultural; debido a lo anterior cobra especial sentido para sus integrantes, que además realizarán un homenaje al Cabo 1ero Eliacer Medina Sandoval (QEPD), quien sufriera un grave accidente en dependencias del Retén Fronterizo Dorotea durante los días más duros del “Terremoto Blanco” el año 1995.


Las actividades se inician el día martes 12 con una exposición sobre el Terremoto Blanco” a cargo del Colegio Puerto Natales y un servicio religioso en dependencias de la Iglesia Gracia y Paz de Puerto Natales, desde las 19:00 horas, para continuar con una ceremonia en el frontis del Retén Fronterizo Dorotea en la comuna de Natales, el miércoles 13 de agosto a las 11:00 hrs.

El Presidente de AVE - Miguel Prieto Becerra, ”Estas actividades representan un compromiso de la agrupación de resaltar hechos que no deben ser olvidados,y un homenaje a nuestros mártires, que deben ser constantemente divulgados para el conocimiento de las nuevas generaciones”.





ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ DE NATALES CONVERSARON SOBRE DAÑO TRANSGENERACIONAL Y SITIOS DE MEMORIA

MUJER FUE DETENIDA POR EL DELITO DE PARRICIDIO EN CONTRA DE SU PAREJA

Hecho ocurrió este domingo.


Hecho ocurrió este domingo.


TRABAJO E ISL SE COORDINAN CON HOSPITAL DE NATALES PARA MEJORAR ATENCIÓN A PERSONAS CON ACCIDENTES LABORALES

TRAGICÓMICO DOCUMENTAL “NADA ES COMO ANTES” EXHIBE PROCESO CREATIVO DE LA PATOGALLINA PARA ADAPTACIÓN TELEVISIVA DE “ROMEO Y JULIETA”

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARTIDO RADICAL EN MAGALLANES ENTREGA SU APOYO A VERÓNICA AGUILAR COMO DIPUTADA Y JEANNETTE JARA PARA PRESIDENTA DE CHILE

CECOSF RÍO SECO ES UN COMPROMISO DESDE EL SECTOR SALUD

