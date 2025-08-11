NUEVA AGRUPACIÓN REALIZARÁ ACTOS CONMEMORATIVOS EN PUERTO NATALES

​La Agrupación Verde Esperanza - AVE, realizará actos conmemorativos con motivo de cumplirse el presente mes, 30 años del denominado “Terremoto Blanco”, fenómeno climatológico que azotó con gran fuerza a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, situación que está grabada en el inconsciente colectivo regional y que causó catastróficos daños para su habitantes. Debido a que AVE está integrado en su mayoría por Suboficiales en condición de retiro pertenecientes a Carabineros de Chile, quienes junto a ex integrantes de las FFAA. ,reservistas y personal civil realiza su labor comunitaria,deportiva,social y cultural; debido a lo anterior cobra especial sentido para sus integrantes, que además realizarán un homenaje al Cabo 1ero Eliacer Medina Sandoval (QEPD), quien sufriera un grave accidente en dependencias del Retén Fronterizo Dorotea durante los días más duros del “Terremoto Blanco” el año 1995.



Las actividades se inician el día martes 12 con una exposición sobre el Terremoto Blanco” a cargo del Colegio Puerto Natales y un servicio religioso en dependencias de la Iglesia Gracia y Paz de Puerto Natales, desde las 19:00 horas, para continuar con una ceremonia en el frontis del Retén Fronterizo Dorotea en la comuna de Natales, el miércoles 13 de agosto a las 11:00 hrs.

El Presidente de AVE - Miguel Prieto Becerra, ”Estas actividades representan un compromiso de la agrupación de resaltar hechos que no deben ser olvidados,y un homenaje a nuestros mártires, que deben ser constantemente divulgados para el conocimiento de las nuevas generaciones”.









