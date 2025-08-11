Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

“LO MAS IMPORTANTE ES TRABAJAR JUNTOS”, RESPONDE GENERAL ZONAL DE CARABINEROS MARCO ALVARADO DIAZ A LLAMADO DE “MANO DURA” POR PARTE DEL ALCALDE

Buenos días región.

gralcarabinerosmagallanes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Jefe Zonal de Carabineros, general Marco Alvarado Díaz, entregó un completo balance sobre la labor policial en la región y abordó temas de seguridad que han marcado la agenda local.

En primer término, destacó el reciente operativo conjunto entre Carabineros y la PDI, calificado como inédito en Magallanes, que dejó un saldo de 37 detenidos tras 1.195 fiscalizaciones. Asimismo, repasó los principales puntos de la Cuenta Pública 2024 de la institución, señalando que durante el año pasado Carabineros ejecutó 134.844 procedimientos —un promedio de 368 diarios— con 2.723 detenciones, de las cuales 529 correspondieron a delitos de mayor connotación social. También informó que la Central de Comunicaciones recibió más de 72 mil llamados, aunque el 76,9% fue inoficioso, lo que motivó un llamado al uso responsable del número de emergencias 133.

En materia de infraestructura, subrayó los avances en la construcción de la nueva Primera Comisaría de Punta Arenas, proyecto que busca reforzar la presencia policial y mejorar las condiciones operativas.

Consultado por las declaraciones del alcalde de Punta Arenas, quien sostuvo que falta “mano dura” en materia de seguridad, el general Alvarado respondió: “lo más importante es trabajar juntos”. Agregó que “sabemos que hay necesidades, preocupaciones, han habido situaciones que han hecho noticias, estamos muy llanos a seguir trabajando en esas áreas"




ethanguon

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
Velada 3

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

clubtaiuu

VOLEIBOL REGIONAL YA TIENE REPRESENTANTES PARA LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 2025

Neca afiche

TRAGICÓMICO DOCUMENTAL “NADA ES COMO ANTES” EXHIBE PROCESO CREATIVO DE LA PATOGALLINA PARA ADAPTACIÓN TELEVISIVA DE “ROMEO Y JULIETA”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

oscarcarrion

ÓSCAR CARRIÓN OYARZO ENTREGA BALANCE DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO Y ENTREGA DETALLES DE LA AGENDA CULTURAL PARA AGOSTO EN PUNTA ARENAS

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
