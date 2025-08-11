COLEGIO CHARLES DARWIN RECIBE LOS DEBATES ESCOLARES EN APASIONANTE JORNADA

Este sábado 9 de agosto el Colegio Charles Darwin de Punta Arenas fue sede de la Liga de Invierno 2025 de la Sociedad Austral de Debate, reuniendo a representantes de equipos de distintos establecimientos de la ciudad.





La jornada comenzó con el saludo del profesor anfitrión, Rodrigo Cárdenas, quien valoró la creciente convocatoria y el nivel del debate competitivo. Diez equipos participaron en esta primera fecha, evidenciando el interés de las y los en la disciplina.

​



En la inauguración también participó Salvador Harambour, director ejecutivo de la Asociación Gremial H2V Magallanes, entidad que respalda la iniciativa. Harambour subrayó la importancia de generar espacios que fortalezcan el conocimiento y permitan a las nuevas generaciones reflexionar sobre temas clave para el futuro regional, destacando que "los jóvenes son una de las principales potencialidades para el desarrollo de Magallanes".

​



El ejecutivo resaltó que la instalación de la nueva industria debe ser un tema en el que la comunidad manifieste su opinión, con el objetivo de construir en conjunto un mejor futuro para todos y, por lo tanto, el torneo de debates constituye una excelente oportunidad para que se reflexione sobre la importancia de estas iniciativas y el futuro de la región.

​



Los temas abordados en esta primera fecha fueron: "Esta casa prefiere que las PYMES locales sean priorizadas en la cadena de suministro de la industria del H2V", y "Esta casa lamenta que en la sociedad actual prime el adultocentrismo".

​



Los jueces de esta etapa fueron los estudiantes universitarios Ángel Villegas Alvarado, Bastián Guerra Agüero, Matías Bahamonde Drummond y Nicolás Sánchez Bour.

​



La Liga de Invierno continuará el próximo sábado 30 de agosto en el Liceo Polivalente Sara Braun, siguiendo el formato de sistema suizo de acuerdo con el ranking obtenido en esta primera jornada.

​

Más allá de los resultados, el encuentro está formando a 50 estudiantes como oradores, ciudadanos críticos y activos en la vida democrática.

​



Esta instancia cuenta con el apoyo de docentes, establecimientos educacionales y una organización gremial, todos actores diversos que reconocen en la juventud la esperanza de una sociedad más dialogante.

​

