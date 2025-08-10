MUJER FUE DETENIDA POR EL DELITO DE PARRICIDIO EN CONTRA DE SU PAREJA

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Jair Bravo, dijo que por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios, junto a los peritos del laboratorio de criminalística se encuentran adoptando un procedimiento por el delito de parricidio con arma cortante, hecho ocurrido pasado el mediodía, donde resultó fallecido un ciudadano chileno de 24 años.

De acuerdo a los primeros antecedentes que han logrado recabar, se habría producido una pelea al interior del inmueble en calle York, en la población Seno Almirantazgo, donde la mujer agredió a su pareja, provocándole la muerte.

La mujer fue detenida por carabineros, que llegaron primero al lugar, posteriormente quedó en custodia de la PDI.

