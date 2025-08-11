INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025

Con la participación de 31 establecimientos educacionales y cerca de 1.300 estudiantes en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio al segundo semestre de la Liga Deportiva Escolar 2025. Esta iniciativa, organizada por la Unidad de Deportes con el apoyo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y el Instituto Nacional de Deportes (IND), se desarrolla por sexto año consecutivo y contempla 11 fechas hasta noviembre, completando un total de 19 jornadas anuales.





Las competencias se realizan cada fin de semana en seis recintos deportivos de la comuna, reuniendo a niños y niñas en torno al futsal, básquetbol, balonmano y voleibol. El alcalde Claudio Radonich destacó que el objetivo de la liga va más allá del aspecto competitivo: "Esta es una actividad pensada para que los niños hagan ejercicio, se conozcan y aprendan a manejar la frustración. Lo que buscamos es entregar espacios para una buena vinculación entre ellos, fomentando valores que son esenciales en una sociedad tan compleja como la actual".





El jefe comunal recordó que la liga es una de las pocas actividades permanentes que se realizan en la ciudad, y que cada fin de semana convoca no solo a los jugadores, sino también a sus familias: "Aquí participan los papás, las mamás, los abuelos, los hermanos. Es una actividad familiar que esperamos siga creciendo, sumando más colegios y equipos en los próximos años".





Por su parte, el encargado del Área de Deportes, Felipe Yutronic, subrayó el impacto positivo de este programa en la formación de los estudiantes: "Muchos niños inician aquí y luego continúan en clubes, desarrollando una carrera deportiva. El deporte no solo mejora la condición física, también entrega valores y aleja a los jóvenes de situaciones negativas. Nos alegra ver que cada vez más familias acompañan y apoyan a los niños en este espacio".





Durante el primer fin de semana de la segunda etapa, los encuentros se desarrollaron en el Polideportivo 18 de Septiembre, la Escuela Patagonia, el Liceo Sara Braun, el Colegio Charles Darwin, la Escuela Villa Las Nieves y el Liceo Contardi. La liga concluirá el 22 de noviembre con las finales en el Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

