Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de agosto de 2025

INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025

​Más de 1.300 estudiantes participan en competencias de cuatro disciplinas en Punta Arenas.

LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025 (5)

Con la participación de 31 establecimientos educacionales y cerca de 1.300 estudiantes en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio al segundo semestre de la Liga Deportiva Escolar 2025. Esta iniciativa, organizada por la Unidad de Deportes con el apoyo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y el Instituto Nacional de Deportes (IND), se desarrolla por sexto año consecutivo y contempla 11 fechas hasta noviembre, completando un total de 19 jornadas anuales.


Las competencias se realizan cada fin de semana en seis recintos deportivos de la comuna, reuniendo a niños y niñas en torno al futsal, básquetbol, balonmano y voleibol. El alcalde Claudio Radonich destacó que el objetivo de la liga va más allá del aspecto competitivo: "Esta es una actividad pensada para que los niños hagan ejercicio, se conozcan y aprendan a manejar la frustración. Lo que buscamos es entregar espacios para una buena vinculación entre ellos, fomentando valores que son esenciales en una sociedad tan compleja como la actual".


El jefe comunal recordó que la liga es una de las pocas actividades permanentes que se realizan en la ciudad, y que cada fin de semana convoca no solo a los jugadores, sino también a sus familias: "Aquí participan los papás, las mamás, los abuelos, los hermanos. Es una actividad familiar que esperamos siga creciendo, sumando más colegios y equipos en los próximos años".


Por su parte, el encargado del Área de Deportes, Felipe Yutronic, subrayó el impacto positivo de este programa en la formación de los estudiantes: "Muchos niños inician aquí y luego continúan en clubes, desarrollando una carrera deportiva. El deporte no solo mejora la condición física, también entrega valores y aleja a los jóvenes de situaciones negativas. Nos alegra ver que cada vez más familias acompañan y apoyan a los niños en este espacio".


Durante el primer fin de semana de la segunda etapa, los encuentros se desarrollaron en el Polideportivo 18 de Septiembre, la Escuela Patagonia, el Liceo Sara Braun, el Colegio Charles Darwin, la Escuela Villa Las Nieves y el Liceo Contardi. La liga concluirá el 22 de noviembre con las finales en el Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.


runningpatagonia

RUNNING EXTREMO EN LA PATAGONIA: TORRES DEL PAINE IMPULSA EL TURISMO DEPORTIVO INTERNACIONAL

cifuentespablo

NO ES SORPRESA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CADEM: KAST MANTIENE EL PRIMER LUGAR, JARA CAE 5 PUNTOS Y MATTHEI DESPLAZA A PARISI

Leer Más

​La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

​La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

cadem11ago2025
nuestrospodcast
LUNA Y SU BANDA

GASPAR LUNA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL FESTIVAL ROCKÓDROMO DE VALPARAÍSO 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025 (5)

INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
crimen

MUJER FUE DETENIDA POR EL DELITO DE PARRICIDIO EN CONTRA DE SU PAREJA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Reunión Comisión PRC 28 07 2025 (1)

CCHC MAGALLANES ENTREGA PROPUESTA TÉCNICA PARA NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales