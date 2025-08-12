MAGAYAGANIA PRESENTA SU PRIMER DISCO ‘TEMPESTAD’ EN CELEBRITY PUB ESTE 14 DE AGOSTO

​MagaYaganiA nace en otoño de abril del 2025 en la ciudad de Punta Arenas, Patagonia del sur Austral de Chile.

Integrada por Ventisquera Austral (Vanessa Laguarda Carrasco de Puerto Natales) y Panzound (Pablo Navarrete Pérez de Punta Arenas) Ambos han unificado en creaciones propias;la primera a cargo de las composiciones líricas y vocalista; el segundo a cargo de la totalidad musical y grabación en su estudio Panzoundestudio.

​

El estilo entremezcla folkrock de la Patagonia, stoner, metal, entre otros.

​

También, incluyen en su repertorio el rescate de temáticas de identidad geográfica regional y sociales.

​

El nombre en sí, conserva en su origen la esencia del sincretismo entre culturas extintas propias de la Patagonia Austral, como es el caso del pueblo Yagán y el paso de la colonización europea.





Ambos integrantes, han sido parte de proyectos musicales connotados como es el caso de “Hielo Negro”, la cual es una banda reconocida a nivel nacional e internacional con más de 20 años de trayectoria, grupo en el cual Pablo Navarrete Pérez fue bajista y compositor, además de ser un reconocido sonidista con una gran trayectoria.



Por otra parte, Vanessa Laguarda Carrasco fundadora de la banda “Dorotea”, nombre adjudicado en honor al cerro Dorotea; también ha tenido la oportunidad de representar a su ciudad, a nivel local, nacional y en Buenos Aires, en donde de forma autogestionada, se pudo grabar en el icónico estudio Unísono de Gustavo Cerati y en Romaphonic, estudio casa de “Circo Beat” del destacado músico trasandino, Fito Páez.





Actualmente, Magayagania prepara el lanzamiento de Nuestro Primer L.P "Tempestad", evento que tiene como finalidad también recaudar dinero para nuestro viaje a México, en donde grabaremos en Sony Music México y daremos 3 conciertos en Ciudad de México en lugares aún por definir.



Esta invitación la realiza Mural Session, la misma productora trasandina por medio de la cual, Dorotea viajó a Buenos Aires.



Son 10 bandas emergentes a nivel nacional las convocadas.

Esto claramente es autofinanciado y es por esto que estamos tratando de reunir fondos para ir a representar a nuestra región y al país.



La foto es creación de Danny Peric Lara



El logo es creación de Víctor MacNamara



Registro fonográfico, mezcla y master en Panzoundestudio de Pablo Navarrete.



El disco cuenta con 6 canciones

-Cover de Ámbar (Canción de Ventisquera, compuesta para Dorotea Banda)



-"Por eso Canto", que es una tonada patagónica de Fernando Nano Gómez,folclorista natalino y que Hielo Negro había ya realizado tributo bajo el nombre "Cuerdas de Escarcha"



-4 canciones de composición entre Ventisquera y Panzound:

*Despegar

*De Travesuras

*La historia se repite

*In/Vocaciones



Nuestro disco "Tempestad" pueden encontrarlo de forma gratuita full álbum en youtube.

