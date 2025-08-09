ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

Con música, concursos, juegos inflables, personajes animados y más de 23 stands de instituciones públicas, privadas y organizaciones, Punta Arenas celebró esta tarde el Día de la Niñez en la Plaza de Armas Muñoz Gamero. La actividad, organizada por la Municipalidad con la colaboración de distintas entidades, reunió a cerca de 4.000 personas, principalmente niños y niñas, en un ambiente seguro y familiar.

El alcalde Claudio Radonich destacó la masiva participación y el carácter inclusivo de la jornada: "Esta es una linda fiesta, con 22 instituciones que colaboran activamente, con juegos, concursos y espectáculos pensados para que los niños disfruten con seguridad. Nos alegra ver cómo la comunidad se apropia de este espacio y comparte en familia".

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, subrayó el compromiso institucional que hace posible esta celebración: "Esta es una actividad que realizamos todos los años con mucho cariño, incorporando a la familia y sumando a múltiples instituciones como Bomberos, PDI, Fuerzas Armadas y empresas privadas. Todos ellos quisieron acompañarnos para celebrar junto a la comunidad".

La programación incluyó presentaciones de baile, concursos, un show principal y la exhibición de trajes, vehículos y equipamiento de distintas entidades, lo que permitió a los asistentes conocer más sobre su labor. También se presentó el carro alegórico ganador del Carnaval de Invierno 2025, "Asmar: Maui rescata a Moana del Calentamiento Global".

Entre los asistentes, Camila Lagos, quien llegó junto a su hijo, valoró la iniciativa: "Es genial, sobre todo para que el clima no sea una limitación. Hay muchas actividades y es una oportunidad para que los niños conozcan diversas instituciones y programas, además de disfrutar de los monitos animados que son lo que más les llama la atención".

La Municipalidad dispuso además un "rincón de la calma" y un punto para niños extraviados, asegurando que la celebración fuera una experiencia positiva para todas las familias presentes.

