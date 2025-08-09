Punta Arenas,
9 de agosto de 2025

ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos. ​

Con música, concursos, juegos inflables, personajes animados y más de 23 stands de instituciones públicas, privadas y organizaciones, Punta Arenas celebró esta tarde el Día de la Niñez en la Plaza de Armas Muñoz Gamero. La actividad, organizada por la Municipalidad con la colaboración de distintas entidades, reunió a cerca de 4.000 personas, principalmente niños y niñas, en un ambiente seguro y familiar.

El alcalde Claudio Radonich destacó la masiva participación y el carácter inclusivo de la jornada: "Esta es una linda fiesta, con 22 instituciones que colaboran activamente, con juegos, concursos y espectáculos pensados para que los niños disfruten con seguridad. Nos alegra ver cómo la comunidad se apropia de este espacio y comparte en familia".

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, subrayó el compromiso institucional que hace posible esta celebración: "Esta es una actividad que realizamos todos los años con mucho cariño, incorporando a la familia y sumando a múltiples instituciones como Bomberos, PDI, Fuerzas Armadas y empresas privadas. Todos ellos quisieron acompañarnos para celebrar junto a la comunidad".

La programación incluyó presentaciones de baile, concursos, un show principal y la exhibición de trajes, vehículos y equipamiento de distintas entidades, lo que permitió a los asistentes conocer más sobre su labor. También se presentó el carro alegórico ganador del Carnaval de Invierno 2025, "Asmar: Maui rescata a Moana del Calentamiento Global".

Entre los asistentes, Camila Lagos, quien llegó junto a su hijo, valoró la iniciativa: "Es genial, sobre todo para que el clima no sea una limitación. Hay muchas actividades y es una oportunidad para que los niños conozcan diversas instituciones y programas, además de disfrutar de los monitos animados que son lo que más les llama la atención".

La Municipalidad dispuso además un "rincón de la calma" y un punto para niños extraviados, asegurando que la celebración fuera una experiencia positiva para todas las familias presentes.











CCHC MAGALLANES ENTREGA PROPUESTA TÉCNICA PARA NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

PDI INVESTIGA ROBO CON VIOLENCIA Y APUÑALAMIENTO DE LA VÍCTIMA EN LA POBLACIÓN LAS VERTIENTES

TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL A NIVEL NACIONAL LLEGÓ A 26,0% EN EL TRIMESTRE ABRIL – JUNIO DE 2025

NATALES INICIA PROCESO PARTICIPATIVO DE ACTUALIZACIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO (PLADETUR)

