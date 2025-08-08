​CARABINEROS Y PDI LOGRAN 37 DETENCIONES EN INÉDITO OPERATIVO CONJUNTO EN MAGALLANES

​Un total de 150 funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile se desplegaron este jueves en distintos puntos de la región de Magallanes para llevar a cabo un Operativo Masivo Conjunto, en coordinación con la Seremi de Seguridad Pública.



El balance de la jornada se realizó este viernes en el complejo policial de la PDI, en donde la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, junto al jefe de Zona de Carabineros, General Marco Alvarado y el jefe de la Región Policial de Magallanes, Prefecto Inspector Luis Orellana, destacaron la detención de 37 personas en la región por diversos delitos, de las cuales, 31 se encontraban prófugas de la justicia.



Durante el trabajo conjunto, se efectuaron en total 1.195 fiscalizaciones, entre controles vehiculares, controles de identidad, fiscalizaciones a locales de venta de alcohol y fiscalizaciones a extranjeros, en donde se detectaron tres hombres en situación migratoria irregular, por lo que fueron denunciados.



Además, se fiscalizaron 38 armas, logrando recuperar un revolver, una pistola y una carabina.



Asimismo, se cursaron 55 infracciones por ingerir licor en la vía pública e infracciones de tránsito.

