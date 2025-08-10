Punta Arenas,
10 de agosto de 2025

VICEPRESIDENTE CÁMARA DE TURISMO DE TIERRA DEL FUEGO LLAMÓ A LA CONAF A ASUMIR SU ROL DE PROTECCIÓN REAL Y EFECTIVA DE LOS PARQUES NACIONALES

Juan Srdanovic Arcos.

Sdranovic Arcos Juan José

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Juan Srdanovic Arcos calificó como "insólito que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) dedique esfuerzos y recursos a cuestionar un vuelo en parapente en la cordillera Darwin, mientras que, en todos estos años, no ha mostrado la misma diligencia para combatir el grave y sostenido daño ecológico que provocan el castor y el visón en nuestra isla".

 

"El Parque Nacional Alberto de Agostini, joya natural de la región y patrimonio de todos los chilenos, ha sufrido un abandono histórico por parte de la corporación. La falta de medidas concretas y efectivas para controlar especies invasoras como el castor y el visón han permitido que estas continúen destruyendo irreversiblemente ecosistemas únicos, afectando humedales, los bosques y la fauna nativa", dijo.

 

Sdranovic Arcos señaló que "es paradójico que frente a una actividad puntual, como un vuelo en parapente, la reacción institucional sea rápida y enérgica, mientras que frente a un problema ambiental de gran escala, que lleva décadas degradando nuestro patrimonio natural, la respuesta haya sido mínima o inexistente".

 

El Vicepresidente Cámara de Turismo de Tierra del Fuego indicó que "es urgente que CONAF y las autoridades competentes cambien el foco de sus prioridades, asumiendo su rol en la protección real y efectiva de nuestros parques nacionales, especialmente en Tierra del Fuego. El daño causado por especies invasoras no admite más postergaciones ni excusas".


