Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de agosto de 2025

¡35 AÑOS DE HISTORIA Y COMPROMISO CON LA NIÑEZ! FUNDACIÓN INTEGRA ABRE CONVOCATORIA PARA RECORRER SU LEGADO EN FOTOS

El plazo para enviar las fotos y/o videos se extenderá hasta las 23:00 horas del domingo 31 de agosto. ​

35años-fotograficos 1

Las y los interesados en participar deben compartir una fotografía y una breve descripción de su paso por Fundación Integra, ya sea en su época de niña o niño que asistió a alguna sala cuna y jardín infantil, o si trabajó en la institución, al correo [email protected].

Fundación Integra cumple 35 años de vida. A lo largo de este período, miles de niñas y niños –al igual que un importante número de trabajadoras y trabajadores– han sido parte de las más de 1.200 salas cuna, jardines infantiles y modalidades no convencionales que posee la institución actualmente en todo Chile.

Como una manera de preservar ese legado y proyectarlo hacia los próximos 35 años, Fundación Integra abrió una Convocatoria Ciudadana que busca plasmar la historia de la institución, a través de imágenes.

Las y los interesados deben enviar al email [email protected] su foto (en formato PNG o JPG y en un tamaño que permita una correcta visualización), sus datos personales y una breve descripción. Las imágenes se revisarán y las seleccionadas se exhibirán en las redes sociales de Fundación Integra y, además, formarán parte de un libro recopilatorio.

También se puede enviar un breve video testimonial, donde se responda a una de las siguientes preguntas: qué significó Fundación Integra para ti; cómo el paso por la institución impactó en tu vida; cuál es tu recuerdo más lindo del jardín infantil; por qué consideras importante asistir al jardín infantil; qué es lo más destacable de Fundación Integra; o qué ha significado la institución en tu trayectoria profesional (en el caso de quienes trabajan o trabajaron en Integra).

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, hizo un llamado para que la comunidad de Magallanes participe en esta convocatoria nacional. “Invitamos a todas las personas que han formado parte de la historia de Integra, ya sea como párvulos, familias o trabajadoras y trabajadores, a compartir sus recuerdos para construir el legado de estos 35 años, a través de fotografías y testimonios; por ejemplo, de momentos o actividades significativas en las salas cuna y jardines infantiles, o hitos institucionales que reflejen cómo hemos avanzado hacia una educación transformadora a lo largo de los años”, afirmó.

De forma adicional, la comunidad puede subir a sus redes sociales su foto o testimonio y etiquetar a Fundación Integra, usando el hashtag #Integra35Años.

Finalmente, las personas cuyas fotografías y/o videos sean seleccionadas deberán firmar una autorización de uso de imagen, documento que especifica el carácter no comercial de esta convocatoria.

El plazo para enviar las fotos y/o videos se extenderá hasta las 23:00 horas del domingo 31 de agosto.



img_00_hnt_2025

COMENZÓ LA CONVOCATORIA 2025 DEL CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA QUE RELEVA LA CULTURA RURAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


DÍA DE LA NIÑEZ (24)
nuestrospodcast
_DSC7607

TERCERA ZONA NAVAL REALIZÓ NAVEGACIÓN COSTERA REUNIENDO A SEIS UNIDADES OPERATIVAS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Ceremonia 2

SAG AVANZA EN EQUIDAD DE GÉNERO Y RECIBE SELLO DE ORO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS OTORGADO POR EL PNUD

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
03_30

EL DEFENSOR NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE, RICARDO PIZARRO “SI ES NECESARIO PODEMOS LLEGAR HASTA LA CORTE SUPREMA PARA DEFENDER LOS DERECHOS TRIBUTARIOS DE UN CONTRIBUYENTE”

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-08-08 at 4

"WUAWUENES": EL ALMACÉN QUE NACIÓ DEL AMOR Y LA NECESIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.