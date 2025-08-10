¡35 AÑOS DE HISTORIA Y COMPROMISO CON LA NIÑEZ! FUNDACIÓN INTEGRA ABRE CONVOCATORIA PARA RECORRER SU LEGADO EN FOTOS

Las y los interesados en participar deben compartir una fotografía y una breve descripción de su paso por Fundación Integra, ya sea en su época de niña o niño que asistió a alguna sala cuna y jardín infantil, o si trabajó en la institución, al correo [email protected].

Fundación Integra cumple 35 años de vida. A lo largo de este período, miles de niñas y niños –al igual que un importante número de trabajadoras y trabajadores– han sido parte de las más de 1.200 salas cuna, jardines infantiles y modalidades no convencionales que posee la institución actualmente en todo Chile.

Como una manera de preservar ese legado y proyectarlo hacia los próximos 35 años, Fundación Integra abrió una Convocatoria Ciudadana que busca plasmar la historia de la institución, a través de imágenes.

Las y los interesados deben enviar al email [email protected] su foto (en formato PNG o JPG y en un tamaño que permita una correcta visualización), sus datos personales y una breve descripción. Las imágenes se revisarán y las seleccionadas se exhibirán en las redes sociales de Fundación Integra y, además, formarán parte de un libro recopilatorio.

También se puede enviar un breve video testimonial, donde se responda a una de las siguientes preguntas: qué significó Fundación Integra para ti; cómo el paso por la institución impactó en tu vida; cuál es tu recuerdo más lindo del jardín infantil; por qué consideras importante asistir al jardín infantil; qué es lo más destacable de Fundación Integra; o qué ha significado la institución en tu trayectoria profesional (en el caso de quienes trabajan o trabajaron en Integra).

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, hizo un llamado para que la comunidad de Magallanes participe en esta convocatoria nacional. “Invitamos a todas las personas que han formado parte de la historia de Integra, ya sea como párvulos, familias o trabajadoras y trabajadores, a compartir sus recuerdos para construir el legado de estos 35 años, a través de fotografías y testimonios; por ejemplo, de momentos o actividades significativas en las salas cuna y jardines infantiles, o hitos institucionales que reflejen cómo hemos avanzado hacia una educación transformadora a lo largo de los años”, afirmó.

De forma adicional, la comunidad puede subir a sus redes sociales su foto o testimonio y etiquetar a Fundación Integra, usando el hashtag #Integra35Años.

Finalmente, las personas cuyas fotografías y/o videos sean seleccionadas deberán firmar una autorización de uso de imagen, documento que especifica el carácter no comercial de esta convocatoria.

