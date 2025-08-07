“HAY UNA POLÍTICA DE FAKE NEWS, DE LEVANTAR MENTIRAS PERMANENTEMENTE” ASEGURA GOBERNADOR FLIES TRAS ACUSACIONES POR COMPRA IRREGULAR DE INMUEBLE PARA MEJOR NIÑEZ

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, se refirió a tres temas centrales para la comunidad: la querella que interpuso por injurias, los avances en materia de infraestructura vial y un histórico acuerdo para el desarrollo del hidrógeno verde.

En materia judicial, Flies recordó que el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó para el próximo 26 de agosto, a las 08:30 horas, la audiencia de conciliación y/o procedimiento simplificado en la causa penal iniciada contra ocho figuras públicas —entre ellas el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson, varios consejeros regionales y un excore—, a raíz de comentarios emitidos tras una denuncia presentada ante la Contraloría por supuestas irregularidades en la compra de un inmueble destinado a una residencia para adolescentes por cerca de $800 millones.

“Lo hemos dicho permanentemente no hay nada irregular, al contrario, yo diría como los que acompañan al comando de Evelyn Matthei acá hay una política de fake news, de levantar mentiras permanentemente y en ese aspecto decirle a la comunidad que esté muy tranquila, particularmente en lo que se refiere a la casa de Mejor Niñez, es una casa que fue seleccionada y llevada adelante delante un proyecto de 2 años con Mejor Niñez aprobada por el consejo regional, se ha consultado 3 veces a Contraloría si está comprada bien la casa y las dos veces anteriores no ha habido observaciones de Contraloría. Entonces en general esta es una permanente puesta en el ámbito jurídico de la política y eso uno lo lamenta porque finalmente lo que tratan de hacer, que ya es bien conocido, es poner la duda pública sobre la acción del Estado y en ese aspecto por eso la última intervención, no tanto la consulta a Contraloría sino los comentarios mal intencionados que hay al respecto, son lo que llevaron finalmente en una querella que está en proceso, y no está en proceso por el fondo sino por comentarios que van mucho más allá de la consulta que uno puede hacer a Contraloría.”



Agregó que “hay una querella del GORE por ponerse en duda la función pública de la institución más que un tema personal, aquí no es el gobernador el que hace una acción pública sino también los funcionarios que han sido denostados”.

En cuanto a obras públicas, Flies informó sobre un convenio entre el Gobierno Regional (GORE) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que permitirá la compra de maquinaria para estudios de materiales por un monto de $286.252.000, con el objetivo de acelerar mejoras en calles y carreteras de la región.

Finalmente, destacó la firma de un inédito acuerdo colaborativo entre asociaciones de hidrógeno verde a nivel interregional, destinado a promover sinergias, marcos de colaboración técnica y el fortalecimiento de una economía sostenible. El gobernador señaló que “los tiempos de inversión pública en estos volúmenes son de largo plazo” y que “a mí reiteradamente estos últimos años, nosotros estamos trabajando en esto los últimos 5 años y muchos dicen esto no será un bluff? nosotros dijimos no, esto vamos a ir paso a paso como se tiene que llevar adelante”.En ese contexto, relató que “en un comentario de redes sociales del gobernador de Antofagasta y que va a estar con una gran proyección de producción de hidrógeno verde en base a energía solar, decía en su comentario en una audiencia pública… salgo y converso con los japoneses, australianos, europeos, piensan en Magallanes, Magallanes”, agregando que arengaba “a su gente y al intersector a creerse el cuento y a posicionar a su región en H2V como lo ha hecho Magallanes”.





