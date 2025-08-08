Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

8 de agosto de 2025

PROGRAMA DE CUIDADOS DUPLICARÁ SU COBERTURA EN NATALES

​Este aumento de cobertura busca cerrar la brecha de atención de la población dependiente severa de Natales, además de promover redes de cuidados bajo el principio de la corresponsabilidad social.

Visita Margarita Marquez

En el marco de su visita a la comuna de Natales el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, se reunió con la Alcaldesa Ana Mayorga para anunciar que el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC), duplicará su cobertura para incorporar nuevos usuarios y llegar a más familias que requieren apoyo en situaciones de dependencia moderada y severa.

 

Este programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia es ejecutado en los territorios por los municipios, con el objetivo de contribuir a que las personas en situación de dependencia funcional mantengan o mejoren el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, y la vez, que sus personas cuidadoras mantengan o disminuyan el nivel de sobrecarga.

 

El Seremi Danilo Mimica explicó que “mediante este incremento pasaremos de 71 a 152 diadas en Natales, concepto utilizado para referirse a la dupla de beneficiarios conformada por la persona que cuida y quien recibe el cuidado. Para nuestro Gobierno es de suma importancia aportar en la descentralización de la oferta del Estado en materia de cuidados, y por ello, estamos robusteciendo este programa que inicialmente operaba en Natales y Cabo de Hornos, y que ahora también se encuentra presente en Porvenir, San Gregorio, Torres del Paine y Punta Arenas”.

 

A su vez, la Alcaldesa de Natales, Ana Mayorga destacó el encuentro con la autoridad regional, señalando que “este incremento en la cobertura del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados es un gran avance para nuestra comuna, ya que permitirá llegar a más familias que necesitan apoyo en situaciones de dependencia. Agradecemos el compromiso del Seremi Danilo Mimica por fortalecer esta iniciativa, que no solo mejora la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, sino que también alivia la carga de sus cuidadores. Seguiremos trabajando juntos para garantizar que Natales cuente con una red de cuidados sólida y accesible para todos quienes lo necesiten."

 

El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados fue creado en 2017 y actualmente es parte de la oferta del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, y que reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo también una institucionalidad que permita asegurarlo de manera universal y progresiva.

 

Entrega de ayudas técnicas

 

Finalmente, ambas autoridades visitaron los hogares de Margarita Márquez y Jenaro Vásquez, usuarios del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, a quienes se les hizo entrega de ayudas técnicas, dispositivos o productos diseñados para facilitar la vida de personas con discapacidad o dependencia.

 

En el contexto de este programa de Gobierno, en esta oportunidad se gestionó en Natales la entrega de ocho sillas de ducha y 4 baños portátil.


cerro sombrero 1

PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU SELECCIONÓ A CERRO SOMBRERO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CORFO IMPULSA FONDO DE INVERSIÓN PILOTO PARA MAGALLANES EN COORDINACIÓN CON ACTORES REGIONALES

Leer Más

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

corfofondomagallanes
nuestrospodcast
cerro sombrero 1

PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU SELECCIONÓ A CERRO SOMBRERO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
slepsomosprofes

FUNDACIÓN ELIGE EDUCAR Y SLEP MAGALLANES APOYAN A DOCENTES EN BIENESTAR Y SALUD MENTAL

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
poderjudicial

PODER JUDICIAL Y FISCALÍA REGIONAL FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ABORDAR CAUSAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
vivebienvivefeliz

JÓVENES Y AUTORIDADES SE REÚNEN EN CONVERSATORIO CONVOCADO POR INJUV Y VOLUNTARIADO ELIGE VIVIR BIEN, VIVE FELIZ

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250