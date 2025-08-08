UNIDADES DE LA TERCERA ZONA NAVAL CONCLUYEN SEMANA DE ALISTAMIENTO OPERATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

​A contar de las 11:30 horas de este viernes 8 de agosto, la comunidad de Punta Arenas podrá observar el paso coordinado de las principales unidades a flote de la Tercera Zona Naval por el Estrecho de Magallanes, en el marco del cierre del ejercicio "Almirantazgo", desarrollado durante esta semana en diferentes puntos estratégicos de la región.



​La formación, que llegará navegando desde el sur, incluirá al Rompehielos "Almirante Viel", el Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba", el Patrullero Hidrográfico "Cabrales", la Lancha de Servicios Generales "Punta Arenas" y la histórica Barcaza "Elicura". Las unidades tomarán colocación a contar de las 10:00 AM desde Punta Arska para luego pasar por el borde costero de la ciudad a contar de las 11:30 hrs. El paso será visible por cerca de 1 hora, concluyendo en el sector de Punta Arenosa, donde las unidades romperán la formación para luego dirigirse a sus respectivos lugares de atraque.



​El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, destacó el valor simbólico de esta navegación: "Si bien es una actividad que la Armada realiza siempre en esta fecha del año, se da una coincidencia muy particular: los buques que realizarán este track fueron construidos en Chile, lo que refleja el desarrollo de nuestra industria naval. Desde la barcaza "Elicura", construida por ASMAR hace casi seis décadas y que aún cumple tareas esenciales en la región, hasta el rompehielos "Almirante Viel, recientemente incorporado y muy pronto a iniciar su comisión antártica de invierno, el día 18 de agosto".​

