Punta Arenas,
8 de agosto de 2025

UNIDADES DE LA TERCERA ZONA NAVAL CONCLUYEN SEMANA DE ALISTAMIENTO OPERATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

​Este viernes 8 de agosto los buques de la jurisdicción regresarán a Punta Arenas realizando una navegación costera por el Estrecho de Magallanes, en una actividad que podrá ser apreciada desde distintos puntos del borde costero de la ciudad.

Archivo_CABRALES y ELICURA

A contar de las 11:30 horas de este viernes 8 de agosto, la comunidad de Punta Arenas podrá observar el paso coordinado de las principales unidades a flote de la Tercera Zona Naval por el Estrecho de Magallanes, en el marco del cierre del ejercicio "Almirantazgo", desarrollado durante esta semana en diferentes puntos estratégicos de la región.

La formación, que llegará navegando desde el sur, incluirá al Rompehielos "Almirante Viel", el Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba", el Patrullero Hidrográfico "Cabrales", la Lancha de Servicios Generales "Punta Arenas" y la histórica Barcaza "Elicura". Las unidades tomarán colocación a contar de las 10:00 AM  desde Punta Arska  para luego pasar por el borde costero de la ciudad a contar de las 11:30 hrs. El paso será visible por cerca de 1 hora, concluyendo en el sector de Punta Arenosa, donde las unidades romperán la formación para luego dirigirse a sus respectivos lugares de atraque.

El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, destacó el valor simbólico de esta navegación: "Si bien es una actividad que la Armada realiza siempre en esta fecha del año, se da una coincidencia muy particular: los buques que realizarán este track fueron construidos en Chile, lo que refleja el desarrollo de nuestra industria naval. Desde la barcaza "Elicura", construida por ASMAR hace casi seis décadas y que aún cumple tareas esenciales en la región, hasta el rompehielos "Almirante Viel, recientemente incorporado y muy pronto a iniciar su comisión antártica de invierno, el día 18 de agosto".

LAS LECCIONES QUE APRENDIÓ EL HOMBRE QUE VIVIÓ DURANTE UN AÑO SOLO CON SU GATO EN UNA REMOTA ISLA DE LA PATAGONIA CHILENA

CORFO IMPULSA FONDO DE INVERSIÓN PILOTO PARA MAGALLANES EN COORDINACIÓN CON ACTORES REGIONALES

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

cerro sombrero 1

PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU SELECCIONÓ A CERRO SOMBRERO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA

Visita Margarita Marquez

PROGRAMA DE CUIDADOS DUPLICARÁ SU COBERTURA EN NATALES

DGA MAGALLANES ANALIZA CALIDAD DEL AGUA EN PUERTO EDÉN

seremienergiacerveza

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES DESTACA EMPRENDIMIENTO CERVECERO QUE FUNCIONA CIENTO POR CIENTO CON BIOMASA

