Punta Arenas,
7 de agosto de 2025

FERNANDO CANDIOTTO INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PROFUNDIZAR EN LAS "CLAVES DE LA PROSPERIDAD" ESTE JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE AGOSTO

Buenos días región.

metafisicoandioto

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el metafísico Fernando Candiotto conversó con la audiencia sobre su próxima visita a Punta Arenas, donde ofrecerá dos jornadas de reflexión y crecimiento personal bajo el título “Claves de la prosperidad”.

Durante la entrevista, Candiotto compartió detalles sobre los encuentros que se realizarán el jueves 7 y viernes 8 de agosto en el Club de Leones de Punta Arenas, ubicado en Ignacio Carrera Pinto #1038. La entrada es completamente libre, con opción de realizar una donación voluntaria.

El especialista abordará temas relacionados con la armonía emocional, la presencia de Dios en los negocios, el poder de la palabra, la atención y concentración, y la protección personal desde una mirada metafísica. La propuesta busca entregar herramientas prácticas y espirituales para que las personas puedan alcanzar un estado de mayor bienestar y conciencia.



La fiscalización pesquera es una tarea permanente de la Armada de Chile

ESPECIALISTAS DE LA ARMADA DE CHILE REALIZARON INSTRUCCIÓN EN TORNO A FISCALIZACIÓN PESQUERA Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO EN LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS

PDI DETECTA A 8 EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN A BARBERÍAS DE PUNTA ARENAS

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

MINVU - Preentrega Los Sauces 4_2

125 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN LA PREENTREGA DE SUS VIVIENDAS

slepencuentropedagogico

SLEP MAGALLANES PARTICIPÓ EN LA JORNADA NACIONAL DE SUBDIRECCIONES DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO

