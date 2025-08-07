FERNANDO CANDIOTTO INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PROFUNDIZAR EN LAS "CLAVES DE LA PROSPERIDAD" ESTE JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE AGOSTO

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el metafísico Fernando Candiotto conversó con la audiencia sobre su próxima visita a Punta Arenas, donde ofrecerá dos jornadas de reflexión y crecimiento personal bajo el título “Claves de la prosperidad”.

Durante la entrevista, Candiotto compartió detalles sobre los encuentros que se realizarán el jueves 7 y viernes 8 de agosto en el Club de Leones de Punta Arenas, ubicado en Ignacio Carrera Pinto #1038. La entrada es completamente libre, con opción de realizar una donación voluntaria.

El especialista abordará temas relacionados con la armonía emocional, la presencia de Dios en los negocios, el poder de la palabra, la atención y concentración, y la protección personal desde una mirada metafísica. La propuesta busca entregar herramientas prácticas y espirituales para que las personas puedan alcanzar un estado de mayor bienestar y conciencia.





