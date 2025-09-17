MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS CONMEMORA LOS 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Este domingo 21 de septiembre, a las 16:00 horas, se celebrará en nuestro Santuario de Jesús Nazareno una solemne Misa de Acción de Gracias en conmemoración de los 182 años de la histórica Toma y Posesión del Estrecho de Magallanes.



La eucaristía contará con la participación de autoridades regionales, invitados especiales y representantes de distintas agrupaciones chilotas, quienes se sumarán a esta significativa ceremonia de memoria y gratitud.





