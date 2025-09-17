17 de septiembre de 2025
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS CONMEMORA LOS 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES
La ceremonia se realizará este domingo 21 de septiembre en el Santuario, con la presencia de autoridades, invitados especiales y agrupaciones chilotas.
Este domingo 21 de septiembre, a las 16:00 horas, se celebrará en nuestro Santuario de Jesús Nazareno una solemne Misa de Acción de Gracias en conmemoración de los 182 años de la histórica Toma y Posesión del Estrecho de Magallanes.
La eucaristía contará con la participación de autoridades regionales, invitados especiales y representantes de distintas agrupaciones chilotas, quienes se sumarán a esta significativa ceremonia de memoria y gratitud.
PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.
