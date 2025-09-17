Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS CONMEMORA LOS 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

​La ceremonia se realizará este domingo 21 de septiembre en el Santuario, con la presencia de autoridades, invitados especiales y agrupaciones chilotas.

misa21sepy

Este domingo 21 de septiembre, a las 16:00 horas, se celebrará en nuestro Santuario de Jesús Nazareno una solemne Misa de Acción de Gracias en conmemoración de los 182 años de la histórica Toma y Posesión del Estrecho de Magallanes.


La eucaristía contará con la participación de autoridades regionales, invitados especiales y representantes de distintas agrupaciones chilotas, quienes se sumarán a esta significativa ceremonia de memoria y gratitud.



desfilebuques1

UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL SE EXHIBEN EN PASO COSTERO POR PUNTA ARENAS

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

PREPÁRATE PARA EL ULTRA PAINE 2025: CONSEJOS DE DEPORTISTAS PARA LA CARRERA EN LA PATAGONIA

EQUIPO REGIONAL DEL SERPAT SE REÚNE EN PLENO EN CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN

EL AMIGO DE LA FAMILIA

