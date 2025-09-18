Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

18 de septiembre de 2025

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio. ​

FIESTA CRIOLLA (3)

Con un gran marco de público y un ambiente marcado por la alegría familiar, comenzó este jueves la tradicional Fiesta Criolla organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en el Parque María Behety. Desde las primeras horas de la tarde, cientos de vecinos llegaron para disfrutar de gastronomía típica, juegos y música en un espacio acondicionado para vivir las Fiestas Patrias de manera segura y gratuita.

El alcalde Claudio Radonich destacó la alta concurrencia y el despliegue de servicios implementados para garantizar jornadas tranquilas. "Esta tarde dimos inicio a esta fiesta, que funcionará los días 18, 19 y 20, de 14:00 a 20:00 horas, y el domingo 21 hasta las 19:00 horas. Hemos trabajado para ofrecer un lugar pensado para la familia, con seguridad reforzada, tanto municipal como privada, baños químicos, limpieza permanente y coordinación con cada uno de los puestos instalados en el parque", señaló la autoridad local.

El jefe comunal agregó que la invitación es a disfrutar con responsabilidad. "Estamos contentos con la cantidad de gente que ha llegado. Queremos que los comerciantes tengan buenos resultados y que los vecinos cuenten con un lindo panorama gratuito en nuestra ciudad. Hasta ahora no hemos tenido accidentes de tránsito y esperamos que esto se mantenga", concluyó Radonich.

Entre los asistentes, el ambiente era de entusiasmo. Cecilia Gallardo, quien llegó junto a sus padres, comentó: "Vinimos a almorzar y a probar anticuchos. La fiesta está bastante buena, todo muy rico. Ya llevo como tres años viniendo y siempre lo pasamos bien". Asimismo, el pequeño Joaquín Canales, vestido con la camiseta de "La Roja", recomendó los completos del lugar: "He venido con mi mamá y mi padrastro y me la estoy pasando súper bien. El próximo año deberían repetir lo mismo, porque este año me encantó".

Los comerciantes también valoraron el arranque positivo de la actividad. Juan Vergara, del local 8, invitó al público: "Tenemos anticuchos, completos, alitas de pollo, todo a buen precio. Estamos recién empezando, así que los esperamos para vender todo lo que podamos". Nelly Rodríguez, del puesto 33, coincidió en que las ventas se han ido animando: "Ofrecemos choripanes con pebre, completos, mote con huesillo y bebidas. La gente ha respondido bien".

El municipio informó que, además de reforzar la seguridad en el recinto, mantiene equipos de emergencia, tránsito y alumbrado en alerta permanente durante el fin de semana largo. Asimismo, se recordó a los visitantes cuidar el parque y respetar las normas para mantener un ambiente seguro y ordenado.

La Fiesta Criolla se extenderá hasta el domingo, ofreciendo a vecinos y turistas la posibilidad de compartir tradiciones, sabores y juegos en uno de los principales espacios verdes de Punta Arenas.




Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


FIESTA CRIOLLA (3)
nuestrospodcast
FD 3

CON DOS FONDAS OFICIALES SE INICIARON LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
FIESTA CRIOLLA (3)

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
comisarianatales

CARABINEROS SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA LARGO EN ÚLTIMA ESPERANZA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Página 1 Periódico

SURGE NUEVO PERIÓDICO VIEJA PATAGONIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.