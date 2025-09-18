MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Con un gran marco de público y un ambiente marcado por la alegría familiar, comenzó este jueves la tradicional Fiesta Criolla organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en el Parque María Behety. Desde las primeras horas de la tarde, cientos de vecinos llegaron para disfrutar de gastronomía típica, juegos y música en un espacio acondicionado para vivir las Fiestas Patrias de manera segura y gratuita.

El alcalde Claudio Radonich destacó la alta concurrencia y el despliegue de servicios implementados para garantizar jornadas tranquilas. "Esta tarde dimos inicio a esta fiesta, que funcionará los días 18, 19 y 20, de 14:00 a 20:00 horas, y el domingo 21 hasta las 19:00 horas. Hemos trabajado para ofrecer un lugar pensado para la familia, con seguridad reforzada, tanto municipal como privada, baños químicos, limpieza permanente y coordinación con cada uno de los puestos instalados en el parque", señaló la autoridad local.

El jefe comunal agregó que la invitación es a disfrutar con responsabilidad. "Estamos contentos con la cantidad de gente que ha llegado. Queremos que los comerciantes tengan buenos resultados y que los vecinos cuenten con un lindo panorama gratuito en nuestra ciudad. Hasta ahora no hemos tenido accidentes de tránsito y esperamos que esto se mantenga", concluyó Radonich.

Entre los asistentes, el ambiente era de entusiasmo. Cecilia Gallardo, quien llegó junto a sus padres, comentó: "Vinimos a almorzar y a probar anticuchos. La fiesta está bastante buena, todo muy rico. Ya llevo como tres años viniendo y siempre lo pasamos bien". Asimismo, el pequeño Joaquín Canales, vestido con la camiseta de "La Roja", recomendó los completos del lugar: "He venido con mi mamá y mi padrastro y me la estoy pasando súper bien. El próximo año deberían repetir lo mismo, porque este año me encantó".

Los comerciantes también valoraron el arranque positivo de la actividad. Juan Vergara, del local 8, invitó al público: "Tenemos anticuchos, completos, alitas de pollo, todo a buen precio. Estamos recién empezando, así que los esperamos para vender todo lo que podamos". Nelly Rodríguez, del puesto 33, coincidió en que las ventas se han ido animando: "Ofrecemos choripanes con pebre, completos, mote con huesillo y bebidas. La gente ha respondido bien".

El municipio informó que, además de reforzar la seguridad en el recinto, mantiene equipos de emergencia, tránsito y alumbrado en alerta permanente durante el fin de semana largo. Asimismo, se recordó a los visitantes cuidar el parque y respetar las normas para mantener un ambiente seguro y ordenado.

La Fiesta Criolla se extenderá hasta el domingo, ofreciendo a vecinos y turistas la posibilidad de compartir tradiciones, sabores y juegos en uno de los principales espacios verdes de Punta Arenas.





