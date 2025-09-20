ÚLTIMA PARADA MILITAR DE ITURRIAGA: OFICIALES NARCOS SON “DELINCUENTES QUE NOS HAN TRAICIONADO”

El comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, asistió a la última Parada Militar al mando de la institución. Asumió en marzo de 2022, al igual que el Presidente Gabriel Boric. También es su último desfile.

A su llegada a la elipse del Parque O’Higgins abordó un tema de gran complejidad para el Ejército: La detención de seis militares ya dados de baja y procesados por tráfico de ketamina.

Al respecto, enfatizó que “yo no hablaría de la vinculación del Ejército con el narcotráfico, al revés. Son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro. Son delincuentes que nos han traicionado”.

Agregó que “es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”.

También señaló que “hasta el momento hay medidas preventivas que se han reforzado. No voy a detallar porque pretendemos que tengan algún grado de certeza”.

“Hay medidas sobre todo de inteligencia, hemos reforzado esa área. Ha sido un golpe fuerte pero estamos superando este tema”, concluyó.

​

