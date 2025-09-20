SEIS DÉCADAS DE VALOR: SALTO LIBRE DE PARACAIDISTAS MARCA EL INICIO DE LA GRAN PARADA MILITAR 2025

En el marco del 60.º aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales (ESCPAR y FEs), integrantes de distintas agrupaciones de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” (BOE) serán los encargados de inaugurar la Gran Parada Militar 2025, ejecutando un impresionante Salto Libre Militar.

Esta maniobra rememorará el exitoso despliegue realizado en 2015, cuando efectivos de la misma brigada descendieron desde una aeronave a más de 3.300 metros de altura (aproximadamente 10.827 pies), aterrizando con precisión frente a la tribuna presidencial. Aquella presentación, aplaudida por autoridades y público, conmemoró los 50 años del paracaidismo militar en Chile.

Este año, por primera vez tomará parte la Mayor Camila Orellana D., perteneciente a la Escuela de Telecomunicaciones. Tras superar con éxito el riguroso proceso de instrucción y entrenamiento, su presencia representa un importante hito para el Ejército. Según sus palabras: “Es una muestra concreta de que las mujeres no solo forman parte activa de todas las ramas y servicios del Ejército, sino que también pueden acceder, en igualdad de condiciones que sus pares masculinos, a diferentes puestos y desempeñar cualquier tipo de misión”.

El salto será realizado por 21 paracaidistas, quienes abordarán un CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército (BAVE). Desde allí, se lanzarán en formación para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 metros de ancho, justo frente a la tribuna de autoridades. Toda la operación deberá completarse en un tiempo máximo de 5 minutos y 40 segundos, bajo condiciones estrictamente controladas y con altos estándares de seguridad.

Entre los participantes destaca el Mayor Edward Carvajal Ch., de la Agrupación de Comandos N.º 6 “Leucotón”. Diez años atrás, realizó su primer salto en esta misma ceremonia, con apenas 50 saltos acumulados. Hoy, con más de 1.200 saltos en su historial, volverá a descender con su equipo ante miles de espectadores: “Aunque técnicamente el salto será el mismo, los años transcurridos reflejan cuánto hemos evolucionado como Institución: contamos con una mejor preparación y equipamiento de última generación. Además, hemos participado en ejercicios combinados con integrantes de otras Fuerzas Armadas, tanto nacionales como extranjeras, lo que nos entrega una valiosa ventaja en experiencia”.

La preparación ha sido intensa. El Capitán Óscar Fuentealba R., de la Agrupación de Comandos N.º 12 “Galvarino”, se desempeñará como Jefe de Salto. Bajo su mando, el equipo ha entrenado rigurosamente para afinar cada detalle de coordinación y técnica: “Se convocó a cerca de 28 paracaidistas, y quienes fueron seleccionados lo lograron gracias a su desempeño profesional y destacada trayectoria en el paracaidismo”.

Otro protagonista será el Sargento 1.º Iván Campos G., quien volverá a portar la Bandera Nacional durante el descenso, tal como lo hizo hace una década. En ese entonces era Cabo 1.º y sumaba unos 350 saltos; hoy ya acumula más de 1.500.

“Ahora saltará con nosotros también personal que recién se está iniciando en el paracaidismo, pero que ha sido altamente capacitado para asumir este desafío con seguridad”, señala.

Cabe destacar que el Salto Libre Militar es una modalidad avanzada de inserción táctica, empleada para desplegar tropas en zonas inaccesibles por medios convencionales. Esta técnica entrega una ventaja estratégica clave, permitiendo infiltrar equipos para realizar emboscadas, guiar operaciones aéreas, ejecutar acciones directas o incluso llevar a cabo misiones distintas a la guerra, como rescates de personal aislado o accidentado, transportando el equipamiento logístico y sanitario necesario.

