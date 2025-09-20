Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

20 de septiembre de 2025

SEIS DÉCADAS DE VALOR: SALTO LIBRE DE PARACAIDISTAS MARCA EL INICIO DE LA GRAN PARADA MILITAR 2025

En el marco del 60.º aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. ​

7fe25256a8e511b8dd78fa9fbee1f1b349383c37

En el marco del 60.º aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales (ESCPAR y FEs), integrantes de distintas agrupaciones de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” (BOE) serán los encargados de inaugurar la Gran Parada Militar 2025, ejecutando un impresionante Salto Libre Militar.

Esta maniobra rememorará el exitoso despliegue realizado en 2015, cuando efectivos de la misma brigada descendieron desde una aeronave a más de 3.300 metros de altura (aproximadamente 10.827 pies), aterrizando con precisión frente a la tribuna presidencial. Aquella presentación, aplaudida por autoridades y público, conmemoró los 50 años del paracaidismo militar en Chile.

Este año, por primera vez tomará parte la Mayor Camila Orellana D., perteneciente a la Escuela de Telecomunicaciones. Tras superar con éxito el riguroso proceso de instrucción y entrenamiento, su presencia representa un importante hito para el Ejército. Según sus palabras: “Es una muestra concreta de que las mujeres no solo forman parte activa de todas las ramas y servicios del Ejército, sino que también pueden acceder, en igualdad de condiciones que sus pares masculinos, a diferentes puestos y desempeñar cualquier tipo de misión”.

El salto será realizado por 21 paracaidistas, quienes abordarán un CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército (BAVE). Desde allí, se lanzarán en formación para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 metros de ancho, justo frente a la tribuna de autoridades. Toda la operación deberá completarse en un tiempo máximo de 5 minutos y 40 segundos, bajo condiciones estrictamente controladas y con altos estándares de seguridad.

Entre los participantes destaca el Mayor Edward Carvajal Ch., de la Agrupación de Comandos N.º 6 “Leucotón”. Diez años atrás, realizó su primer salto en esta misma ceremonia, con apenas 50 saltos acumulados. Hoy, con más de 1.200 saltos en su historial, volverá a descender con su equipo ante miles de espectadores: “Aunque técnicamente el salto será el mismo, los años transcurridos reflejan cuánto hemos evolucionado como Institución: contamos con una mejor preparación y equipamiento de última generación. Además, hemos participado en ejercicios combinados con integrantes de otras Fuerzas Armadas, tanto nacionales como extranjeras, lo que nos entrega una valiosa ventaja en experiencia”.

La preparación ha sido intensa. El Capitán Óscar Fuentealba R., de la Agrupación de Comandos N.º 12 “Galvarino”, se desempeñará como Jefe de Salto. Bajo su mando, el equipo ha entrenado rigurosamente para afinar cada detalle de coordinación y técnica: “Se convocó a cerca de 28 paracaidistas, y quienes fueron seleccionados lo lograron gracias a su desempeño profesional y destacada trayectoria en el paracaidismo”.

Otro protagonista será el Sargento 1.º Iván Campos G., quien volverá a portar la Bandera Nacional durante el descenso, tal como lo hizo hace una década. En ese entonces era Cabo 1.º y sumaba unos 350 saltos; hoy ya acumula más de 1.500.

“Ahora saltará con nosotros también personal que recién se está iniciando en el paracaidismo, pero que ha sido altamente capacitado para asumir este desafío con seguridad”, señala.

Cabe destacar que el Salto Libre Militar es una modalidad avanzada de inserción táctica, empleada para desplegar tropas en zonas inaccesibles por medios convencionales. Esta técnica entrega una ventaja estratégica clave, permitiendo infiltrar equipos para realizar emboscadas, guiar operaciones aéreas, ejecutar acciones directas o incluso llevar a cabo misiones distintas a la guerra, como rescates de personal aislado o accidentado, transportando el equipamiento logístico y sanitario necesario.


foto_0000000220250919164459

LA MAYOR CAMILA ORELLANA, LA PRIMERA PARACAIDISTA EN SALTAR EN LA PARADA MILITAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SAR DAMIANOVIC REFUERZA ATENCIÓN 24/7 DURANTE FIESTAS PATRIAS Y AUTORIDADES DESTACARON AUMENTO DE ATENCIONES Y TRABAJO CONJUNTO CON CARABINEROS

Leer Más

Mientras el balance de seguridad mostró hechos aislados y una ciudad mayoritariamente tranquila.


Mientras el balance de seguridad mostró hechos aislados y una ciudad mayoritariamente tranquila.


SAR DAMIANOVIC (7)
nuestrospodcast
foto 2

TERRITORIO, CIENCIA Y COMUNIDAD: NODO LABORATORIO NATURAL SUBANTÁRTICO FORTALECE SU VÍNCULO CON LAS RESERVAS DE BIOSFERA EN UN ENCUENTRO NACIONAL EN PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
7fe25256a8e511b8dd78fa9fbee1f1b349383c37

SEIS DÉCADAS DE VALOR: SALTO LIBRE DE PARACAIDISTAS MARCA EL INICIO DE LA GRAN PARADA MILITAR 2025

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bda61d81-83de-42d5-b2bd-3b61ca16ac87-large-standard-q100

SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS CIERRA INVESTIGACIÓN CONTRA EX SEREMI DE MAGALLANES CAROLINA HERRERA TORO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Foto grupal en el PNTP

ESTUDIANTES DE TURISMO DEL LICEO POLITÉCNICO EN NATALES DISFRUTARON DE JORNADA AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.