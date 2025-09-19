GRAN PARADA MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE” EN PUNTA ARENAS

Las actividades conmemorativas iniciaron con la presentación de ofrendas florales ante el monumento al prócer de nuestra independencia CGL Bernardo O’Higgins Riquelme, oportunidad en la que autoridades regionales se dieron cita para presentar sus respetos al libertador de La patria, posteriormente ciudadanía y autoridades se congregaron en el principal templo de la capital regional para vivir un momento de reflexión y gratitud dando paso al Tedeum, dirigido por monseñor Oscar Blanco, obispo de la diócesis de Punta Arenas, finalizando la jornada con la tradicional Parada Militar.

Ceremonia que reunió en nuestro principal paseo público, a alrededor de 1000 efectivos pertenecientes al Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, además de grupos de ex integrantes de la V División de Ejército y la agrupación de recreacionistas históricos Militar del “Gral Francisco Barceló Bravo”, el desarrollo de la ceremonia contó con el izamiento del pabellón patrio a los sones de la Banda Instrumental del Comando de la V División de Ejército, para dar paso a la alocución por parte del Comandante en Jefe de la V División de Ejército, GDB. Ricardo Merino González.

Posteriormente se impusieron condecoraciones, siendo la primera de ellas la medalla 18 de septiembre, impuesta a aquellos Soldados Conscriptos que se han destacado entre sus pares por sus virtudes y espíritu de servicio, luego se dio paso a la imposición de medallas por años de servicio a un Oficial Superior y cinco Suboficiales quienes cumplieron 30 años al servicio de nuestra patria, acto seguido el destacamento de honor al mando del Jefe de las Fierzas Coronel Hernán Tagle Canelo, se dirigió a tomar colocación para el desfile de honor oportunidad en la que se realizó el brindis por la patria a cargo del club de huasos y su tradicional chicha en cacho.

Acto seguido se ofreció a las autoridades un esquinazo para finalizar con el desfile de honor, que inició con el encajonamiento de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval dando paso al jefe de las fuerzas y su estado mayor, y a las representaciones de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y delegaciones de agrupaciones de ex funcionarios de ejército, luego de su desencajonamiento fue el turno de la presentación de la Banda de Guerra e Instrumental del Comando de la V DE quienes a sus sones marciales dieron marco al paso de las Unidades Militares Presentes en la Guarnición Militar de Punta Arenas.





