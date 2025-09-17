Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

CARABINEROS DETIENE A DOS MENORES POR RECEPTACIÓN Y A DOS ADULTOS POR MICROTRÁFICO EN RÍO LOS CIERVOS

​Operativo nocturno permitió recuperar un celular robado y decomisar más de 35 gramos de marihuana.

Carabineros-1

La noche del martes 16 de septiembre, alrededor de las 21 horas, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría logró la detención de dos menores de edad tras rastrear mediante GPS el celular de una víctima de robo ocurrido en el sector de Río Los Ciervos.

En el mismo procedimiento, Carabineros fiscalizó a otras tres personas que se encontraban junto al grupo, encontrando entre sus pertenencias 35 gramos con 400 miligramos de marihuana, dinero en efectivo y una pesa digital.

Por este motivo, dos hombres de 18 años fueron detenidos por infracción a la Ley 20.000 de drogas. Ambos pasaron a control de detención este miércoles 17 de septiembre.


OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS DEJÓ UN DETENIDO POR CONDUCIR BAJO EFECTOS DE DROGAS

Magallanes-Pudeto-4-1024x625

ROTURA DE MATRIZ EN REGIMIENTO PUDETO AFECTA SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES DE PUNTA ARENAS

