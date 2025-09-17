CASAIDEAS INAUGURA NUEVA TIENDA EN PUNTA ARENAS Y LLEGA A 43 EN EL PAÍS

Casaideas continúa consolidando su presencia a lo largo del país con la inauguración de su nueva tienda en el mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas. Con esta apertura, la compañía llega a la Región de Magallanes, alcanza las 43 tiendas a nivel nacional y marca un nuevo hito al inaugurar la tienda más austral del mundo.





La tienda está ubicada en el tercer piso del centro comercial y cuenta con una superficie de 850 metros cuadrados. Además, tendrá más de 20 colaboradores, contratados a través de un proceso de reclutamiento realizado en la ciudad, con el objetivo de fomentar el empleo local.





En este contexto, el gerente general de Casaideas Chile, Cedric Moller, se refirió a esta nueva apertura e indicó que: "Llegar a la Región de Magallanes es un hito muy especial para nosotros. Hace tiempo veíamos la gran expectativa que tenían nuestros clientes en Punta Arenas por contar con una tienda de Casaideas y hoy finalmente podemos concretarlo. Esta apertura refleja nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de las familias de todo Chile, entregando diseño accesible y de calidad en cada rincón del país".





Por su parte, Felipe Recabal, gerente comercial de Espacio Urbano destaca que: "como centro comercial queremos entregar una experiencia diferenciadora, con una oferta de tiendas y entretenimiento que responda a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Es así como la llegada de Casaideas, uno de los actores del retail más importantes del país en hogar y decoración, consolida nuestra propuesta de valor y refuerza nuestro compromiso de ofrecer un mix comercial único y completo en la región."





Con esta apertura, Casaideas refuerza su presencia en el mercado y proyecta cerrar el año con tres nuevas tiendas: la inaugurada en mayo en el mall Plaza Maule de Talca, la reciente en Punta Arenas y la que se sumará a fin de año en San Fernando.

​

