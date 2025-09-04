UTENSILIOS, DECORACIÓN Y ALIMENTOS: TODO PARA LAS FIESTAS PATRIAS LLEGA CON “PRENDE TU 18” DE SÁNCHEZ & SÁNCHEZ

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el subgerente de categorías menaje, textil y decoración de Sánchez & Sánchez, Daniel Astorga, dio la bienvenida a la campaña que acompañará a las familias magallánicas durante septiembre: “Prende tu 18”, una iniciativa pensada en ayudar a ahorrar y disfrutar de las Fiestas Patrias junto a la tienda.

Astorga explicó que este mes se enfocará en dos conceptos principales: “Arma tu mesa” y “Prende tu parrilla”, destacando una amplia variedad de marcas y productos para cada ocasión. En el primer concepto, resaltó a Tramontina, Lav, Titanio, Casa Sunco, Olina y SanRemo, incorporando opciones en decoración, textil y bazar. En tanto, para el segundo, mencionó a Wayu, Baroly y Tramontina, además de accesorios complementarios como parlantes para animar los encuentros familiares.

El ejecutivo detalló que cada marca incluye productos pensados para las celebraciones dieciocheras, desde utensilios de parrilla hasta platos, vasos y elementos de cocina. Asimismo, hizo hincapié en la venta cruzada con alimentos, donde los clientes pueden encontrar promociones que integran todo lo necesario para preparar una mesa típica. Ejemplos de ello son los sets “todo para hacer empanadas”, que reúnen utensilios junto a harina y aceite en oferta, o la propuesta “prende la parrilla junto a Sánchez”, con alternativas que suman congelados para ensaladas, carbón y cervezas.

Un punto destacado fue la presentación de la “Caja dieciochera”, pensada tanto para hogares como para empresas. Esta incluye productos como pollo congelado, bebidas, conservas, aceite, harina y cervezas, con la posibilidad de adquirirla de manera sencilla llamando al número +569 40827035. Además, Astorga subrayó que se realizan cotizaciones especiales para compañías interesadas en entregar este obsequio a sus colaboradores en el marco de las festividades.

Con esta campaña, Sánchez & Sánchez busca consolidar su rol como aliado de las familias magallánicas, ofreciendo variedad, precios convenientes y alternativas que combinan tradición con practicidad para celebrar un 18 lleno de sabor y unión.

​

