Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

4 de septiembre de 2025

UTENSILIOS, DECORACIÓN Y ALIMENTOS: TODO PARA LAS FIESTAS PATRIAS LLEGA CON “PRENDE TU 18” DE SÁNCHEZ & SÁNCHEZ

Buenos días región.

sanchoz

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el subgerente de categorías menaje, textil y decoración de Sánchez & Sánchez, Daniel Astorga, dio la bienvenida a la campaña que acompañará a las familias magallánicas durante septiembre: “Prende tu 18”, una iniciativa pensada en ayudar a ahorrar y disfrutar de las Fiestas Patrias junto a la tienda.

Astorga explicó que este mes se enfocará en dos conceptos principales: “Arma tu mesa” y “Prende tu parrilla”, destacando una amplia variedad de marcas y productos para cada ocasión. En el primer concepto, resaltó a Tramontina, Lav, Titanio, Casa Sunco, Olina y SanRemo, incorporando opciones en decoración, textil y bazar. En tanto, para el segundo, mencionó a Wayu, Baroly y Tramontina, además de accesorios complementarios como parlantes para animar los encuentros familiares.

El ejecutivo detalló que cada marca incluye productos pensados para las celebraciones dieciocheras, desde utensilios de parrilla hasta platos, vasos y elementos de cocina. Asimismo, hizo hincapié en la venta cruzada con alimentos, donde los clientes pueden encontrar promociones que integran todo lo necesario para preparar una mesa típica. Ejemplos de ello son los sets “todo para hacer empanadas”, que reúnen utensilios junto a harina y aceite en oferta, o la propuesta “prende la parrilla junto a Sánchez”, con alternativas que suman congelados para ensaladas, carbón y cervezas.

Un punto destacado fue la presentación de la “Caja dieciochera”, pensada tanto para hogares como para empresas. Esta incluye productos como pollo congelado, bebidas, conservas, aceite, harina y cervezas, con la posibilidad de adquirirla de manera sencilla llamando al número +569 40827035. Además, Astorga subrayó que se realizan cotizaciones especiales para compañías interesadas en entregar este obsequio a sus colaboradores en el marco de las festividades.

Con esta campaña, Sánchez & Sánchez busca consolidar su rol como aliado de las familias magallánicas, ofreciendo variedad, precios convenientes y alternativas que combinan tradición con practicidad para celebrar un 18 lleno de sabor y unión.


Seminario 2024 - Magallanes Puerto Sostenible (2)

ANTÁRTICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y TRANSPORTE DE CARGA DE PROYECTOS MARCARÁN SEMINARIO ORGANIZADO POR MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENAP MAGALLANES PARTICIPA EN SEMINARIO EMPRESARIAL Y RENUEVA CONVENIO CON LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La empresa tuvo representantes en “Magallanes 360”, donde fueron abordados temas claves para el futuro de la región austral. Además, la estatal continúa generando espacios de intercambio de experiencias laborales con estudiantes.

​La empresa tuvo representantes en “Magallanes 360”, donde fueron abordados temas claves para el futuro de la región austral. Además, la estatal continúa generando espacios de intercambio de experiencias laborales con estudiantes.

En seminario empresarial, Enap expone principales desafíos energéticos
nuestrospodcast
conductoresroadrage

INTENTÓ ATROPELLAR A CONDUCTOR TRAS DISCUSIÓN POR CHOQUE EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
conductoresroadrage

INTENTÓ ATROPELLAR A CONDUCTOR TRAS DISCUSIÓN POR CHOQUE EN PUNTA ARENAS

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
aguinaldofp

EN MAGALLANES: MÁS DE 25 MIL PENSIONADAS Y PENSIONADOS RECIBIRÁN EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
NUEVA ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES (4)

MUNICIPIO ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250