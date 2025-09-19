Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

19 de septiembre de 2025

NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS DISMINUYERON EN JUNIO DE 2025

En igual período, aumentaron los Acuerdos de Unión Civil y las defunciones. ​

f3b6f799-3864-4695-9bd5-24fc28451d69-large-standard-q100

Un total de 11.853 nacimientos, de los cuales el 51,1% son hombres y el 48,9% son mujeres, se registraron en el país en el sexto mes del año, marcando una caída de 4,8%, según se desprende del Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos de junio fue en el grupo de 30 a 34 años, con el 29% del total (3.438 nacidos vivos), seguido del grupo de madres de 25 a 29 años, con el 24,7% (2.929 nacidos vivos).

 

Matrimonios y AUC

Las cifras de estadísticas vitales de junio dan cuenta, a su vez, de un total 3.248 matrimonios en el país, lo que equivale a un descenso de 4%, respecto a igual mes de 2024.

Los Acuerdos de Unión Civil (AUC), en tanto, ascendieron a 1.591, cifra que implicó un alza interanual de 17,7%. La gran mayoría de los acuerdos (88,6%) fueron entre parejas de distinto sexo; en tanto que los acuerdos civiles entre hombres correspondieron al 4,7%, mientras que los AUC entre mujeres llegaron al 6,7% del total.

 

Defunciones

En junio de 2025 se registraron 11.673 defunciones, de las cuales 6.085 fueron hombres (52,1%), y 5.588 fueron mujeres (47,9%). La cifra total representa un aumento interanual de 3,4%. 

La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 43,8% del total (5.114 decesos).  Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 64, equivalente al 0,5%.


pareja

NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DISMINUYERON INTERANUALMENTE EN MAYO DE 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


FIESTA CRIOLLA (3)
nuestrospodcast
578634

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
578634

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
2

EN TE DEUM OBISPO OSCAR BLANCO EN SU HOMILÍA ORÓ POR LA PATRIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
munipuq

MUNICIPIO FISCALIZA REFUGIO DE ANIMALES: DETECTARON PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.