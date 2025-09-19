NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS DISMINUYERON EN JUNIO DE 2025

Un total de 11.853 nacimientos, de los cuales el 51,1% son hombres y el 48,9% son mujeres, se registraron en el país en el sexto mes del año, marcando una caída de 4,8%, según se desprende del Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos de junio fue en el grupo de 30 a 34 años, con el 29% del total (3.438 nacidos vivos), seguido del grupo de madres de 25 a 29 años, con el 24,7% (2.929 nacidos vivos).

Matrimonios y AUC

Las cifras de estadísticas vitales de junio dan cuenta, a su vez, de un total 3.248 matrimonios en el país, lo que equivale a un descenso de 4%, respecto a igual mes de 2024.

Los Acuerdos de Unión Civil (AUC), en tanto, ascendieron a 1.591, cifra que implicó un alza interanual de 17,7%. La gran mayoría de los acuerdos (88,6%) fueron entre parejas de distinto sexo; en tanto que los acuerdos civiles entre hombres correspondieron al 4,7%, mientras que los AUC entre mujeres llegaron al 6,7% del total.

Defunciones

En junio de 2025 se registraron 11.673 defunciones, de las cuales 6.085 fueron hombres (52,1%), y 5.588 fueron mujeres (47,9%). La cifra total representa un aumento interanual de 3,4%.

La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 43,8% del total (5.114 decesos). Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 64, equivalente al 0,5%.

