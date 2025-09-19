EFEMÉRIDES: 19 SEPTIEMBRE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO

El 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, gracias a la Ley 2977, promulgada en 1915 y firmada por el presidente Ramón Barros Luco, que estableció feriados oficiales como el 18 y 19 de septiembre.

Origen del Día de las Glorias del Ejército

Cada 19 de septiembre se realiza la gran parada militar en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago, en honor a las glorias del Ejército. Aunque la fecha oficial es de 1915, los desfiles y ejercicios militares se realizaban desde mucho antes en lo que hoy conocemos como Yungay, donde se hacían simulacros conocidos como despejes.

La primera parada militar formal fue en 1832, presidida por el ministro Diego Portales. Más tarde, en 1896, se llevó a cabo un desfile con estilo prusiano en el Parque Cousiño, actual Parque O’Higgins, reflejando la influencia de la escuela prusiana en el Ejército chileno.

Desde la instauración oficial en 1915, la parada militar se celebra cada año en el Parque O’Higgins, con la presencia de las principales autoridades civiles, militares y religiosas. El evento comienza con el desfile de presentación de la banda de guerra e instrumental de la Escuela Naval Arturo Prado, consolidándose como una tradición que honra la historia y el valor del Ejército chileno.

BiobioChile

​

