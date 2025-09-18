Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

18 de septiembre de 2025

AGRUPACIÓN DE CUECA “ALMA MARINERA” PARTICIPÓ EN PIE DE CUECA EN PLAZA DE ARMAS DE PUNTA ARENAS

Este 18 de septiembre. ​

Miembros Alma Marinera en pie de cueca en Plaza de Armas de Punta Arenas

En el marco de la ceremonia oficial por un nuevo aniversario de la Junta Nacional de Gobierno y Glorias del Ejército, la agrupación “Alma Marinera” compuesta por servidores de la Tercera Zona Naval fue partícipe en el pie de cueca oficial en la Plaza de Armas de Punta Arenas.

La presentación estuvo a cargo de cinco parejas, quienes fueron parte del pie de cueca compuesto por 16 agrupaciones folclóricas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, deslumbrando con sus habilidades de danza frente a las autoridades presentes en la tribuna.

El Presidente de la Agrupación “Esmeralda”, Héctor Navarrete, comentó que “es un tremendo orgullo ver a marinos de uniforme bailando nuestra danza nacional, siendo un orgullo que nos acompañen en este importante acto, siendo un ejemplo para toda la comuna”, destacando que “hay muchos marinos que bailan vestidos de huaso en distintas agrupaciones, pero que hoy estén presentes con su uniforme representando a la Armada nos llena de orgullo”.

Diversos campeones de cuecas y público en general se acercaron a los representantes de la Armada de Chile, quienes no perdieron la oportunidad de inmortalizar el momento junto a ellos en esta importante conmemoración patriótica.

Genoveva Moraga, del Club de Cueca “Arturo Prat” señaló “felicito a todos los marinos que vinieron a bailar cueca con su uniforme, me encantan de parte mía y de los cuequeros, pues a todos nos gustan los marinos”.

Por su parte Claudio Araya, también del Club de Cueca “Arturo Prat”, destacó que “es genial que los marinos bailen, estoy muy contento, por los ex marinos y los marinos en servicio activo, que también somos parte de la institución sintiendo la pasión y entrega en esta importante conmemoración de nuestra patria”

Por su parte Nicolás Esparza, de la Agrupación folclórica “Arreboles de la Patagonia”, afirmó que “es genial que los marinos bailen cueca, más aún acá en Punta Arenas”, oportunidad en donde no perdió la oportunidad de compartir con la agrupación intercambiando experiencias y algunos pasos de nuestra danza nacional antes de este importante acto.

Con el anuncio del pie de cueca los bailarines ingresaron a la zona de baile, siendo encabezados por los miembros de “Alma Marinera” quienes también con tres parejas cerraban la formación de baile, ganándose el aplauso de la comunidad que llenaba los alrededores de la plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas.

Al finalizar, los miembros de la agrupación alzaron sus pañuelos, despidiéndose de los presentes, pasando frente de las autoridades que aplaudieron el acto que fue el preludio del desfile militar en la capital regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Tras su presentación los servidores navales de “Alma Marinera” se reunieron a los pies del monumento a Hernando de Magallanes, en donde recibieron felicitaciones por parte de diferentes conjuntos folclóricos, culminando así una presentación que prepararon con entusiasmo y disciplina en homenaje a las fiestas patrias, siendo parte de la unión de la Armada de Chile con nuestras tradiciones y la comunidad en el extremo sur de nuestro país.




_recalada_1_16-09

LA ESCUADRA NACIONAL RECALÓ EN PUNTA ARENAS REFORZANDO EL VÍNCULO HISTÓRICO Y ESTRATÉGICO CON MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


FIESTA CRIOLLA (3)
nuestrospodcast
FD 3

CON DOS FONDAS OFICIALES SE INICIARON LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
FIESTA CRIOLLA (3)

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
comisarianatales

CARABINEROS SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA LARGO EN ÚLTIMA ESPERANZA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Página 1 Periódico

SURGE NUEVO PERIÓDICO VIEJA PATAGONIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250