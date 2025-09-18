AGRUPACIÓN DE CUECA “ALMA MARINERA” PARTICIPÓ EN PIE DE CUECA EN PLAZA DE ARMAS DE PUNTA ARENAS

En el marco de la ceremonia oficial por un nuevo aniversario de la Junta Nacional de Gobierno y Glorias del Ejército, la agrupación “Alma Marinera” compuesta por servidores de la Tercera Zona Naval fue partícipe en el pie de cueca oficial en la Plaza de Armas de Punta Arenas.

La presentación estuvo a cargo de cinco parejas, quienes fueron parte del pie de cueca compuesto por 16 agrupaciones folclóricas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, deslumbrando con sus habilidades de danza frente a las autoridades presentes en la tribuna.

El Presidente de la Agrupación “Esmeralda”, Héctor Navarrete, comentó que “es un tremendo orgullo ver a marinos de uniforme bailando nuestra danza nacional, siendo un orgullo que nos acompañen en este importante acto, siendo un ejemplo para toda la comuna”, destacando que “hay muchos marinos que bailan vestidos de huaso en distintas agrupaciones, pero que hoy estén presentes con su uniforme representando a la Armada nos llena de orgullo”.

Diversos campeones de cuecas y público en general se acercaron a los representantes de la Armada de Chile, quienes no perdieron la oportunidad de inmortalizar el momento junto a ellos en esta importante conmemoración patriótica.

Genoveva Moraga, del Club de Cueca “Arturo Prat” señaló “felicito a todos los marinos que vinieron a bailar cueca con su uniforme, me encantan de parte mía y de los cuequeros, pues a todos nos gustan los marinos”.

Por su parte Claudio Araya, también del Club de Cueca “Arturo Prat”, destacó que “es genial que los marinos bailen, estoy muy contento, por los ex marinos y los marinos en servicio activo, que también somos parte de la institución sintiendo la pasión y entrega en esta importante conmemoración de nuestra patria”

Por su parte Nicolás Esparza, de la Agrupación folclórica “Arreboles de la Patagonia”, afirmó que “es genial que los marinos bailen cueca, más aún acá en Punta Arenas”, oportunidad en donde no perdió la oportunidad de compartir con la agrupación intercambiando experiencias y algunos pasos de nuestra danza nacional antes de este importante acto.

Con el anuncio del pie de cueca los bailarines ingresaron a la zona de baile, siendo encabezados por los miembros de “Alma Marinera” quienes también con tres parejas cerraban la formación de baile, ganándose el aplauso de la comunidad que llenaba los alrededores de la plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas.

Al finalizar, los miembros de la agrupación alzaron sus pañuelos, despidiéndose de los presentes, pasando frente de las autoridades que aplaudieron el acto que fue el preludio del desfile militar en la capital regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Tras su presentación los servidores navales de “Alma Marinera” se reunieron a los pies del monumento a Hernando de Magallanes, en donde recibieron felicitaciones por parte de diferentes conjuntos folclóricos, culminando así una presentación que prepararon con entusiasmo y disciplina en homenaje a las fiestas patrias, siendo parte de la unión de la Armada de Chile con nuestras tradiciones y la comunidad en el extremo sur de nuestro país.





​



​

