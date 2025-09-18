Punta Arenas,
18 de septiembre de 2025

DESTACAN LLAMADO A LA UNIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA VIDA TRAS TE DEUM ECUMÉNICO 2025

​ ​ En el aniversario 215 del Primer Cabildo Abierto de 1810. ​

whatsapp-image-2025-09-18-at-11

En el aniversario 215 del Primer Cabildo Abierto de 1810, se realizó el tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias en la Catedral Metropolitana y que contó con la presencia de autoridades, encabezadas por el Presidente de la República y los presidentes del Senado y de la Cámara.

Valorando el llamado a la unidad, la defensa de la vida, la familia, así como de la democracia, el Presidente del Senado, Manuel José Ossandón participó en el tradicional Te Deum Ecuménico que se desarrolló en la Catedral Metropolitana y que contó con la presencia de las máxima autoridades del país.


“Como senador por la Región Metropolitana y Presidente del Senado, es un honor asistir a estos actos tradicionales y republicanos. Fue una muy buena homilía, muy clara y comparto las cosas que piensa el Cardenal”, dijo el senador Ossandón.


En su homilía, el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, se pronunció en contra del aborto y la eutanasia, en medio de la discusión de los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso. 


“Chile es un país laico, pero ello no significa que los creyentes tengamos que guardar silencio cuando vemos amenazados los fundamentos de la democracia y del Estado de derecho, sobre todo cuando se pretende aprobar leyes claramente injustas como el aborto y la eutanasia, porque atentan contra quienes el Estado debiese cuidar y proteger celosamente, los más débiles”, afirmó.

Al respecto, el senador Ossandón afirmó que “nosotros creemos que la vida, la da Dios y se la lleva Dios y creo que es un tremendo error político meter en el debate estos temas que causan división ahora justo en periodos de campaña. Para mí atentan contra los derechos humanos, y el cardenal Chomali fue clarito y nos pasó una cuenta, porque la iglesia católica defendió los derechos humanos en tiempos difíciles”.

   
Agregó que “ahora queremos defender los derechos humanos de los niños que no han nacido. En este país no pueden eliminarse libremente, yo creo que están equivocados”…. “yo respeto a lo que piensan distinto y si hay un grupo que tiene moral para levantar estos temas es la iglesia”.


Al ser consultado sobre los temas de la homilía que abordó monseñor Chomali, el senador Ossandón precisó que “un país que no conversa no tiene paz social y el cumpleaños de Chile también es una oportunidad para decir lo que se piensa con respeto”. 


Este 18 de septiembre, la Catedral Metropolitana de Santiago acogió la celebración del Te Deum Ecuménico con motivo de los 215 años de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La ceremonia fue presidida por el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali Garib, y contó con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a autoridades del Congreso, senadores y senadoras, ministros del Poder Judicial, jefes de las Fuerzas Armadas y representantes de diversas confesiones cristianas y de la sociedad civil.


EN TE DEUM OBISPO OSCAR BLANCO EN SU HOMILÍA ORÓ POR LA PATRIA

Leer Más

Contó con la presencia de autoridades regionales.


Contó con la presencia de autoridades regionales.


IMG_6981

OPERATIVO INTERSECTORIAL REFUERZA FISCALIZACIONES EN RECINTOS DE CELEBRACIÓN POR FIESTAS PATRIAS EN PUNTA ARENAS

DESTACAN LLAMADO A LA UNIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA VIDA TRAS TE DEUM ECUMÉNICO 2025

WhatsApp Image 2025-09-17 at 11

Roberto Becerra

DEL ABIGEATO AL PLATO: CUANDO FALTA BIENESTAR, SOBRA EL RIESGO

