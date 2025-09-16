“REVERSA”: PABLO CIFUENTES VLADILO LANZA SU PRIMER LIBRO DE POESÍA EN PUNTA ARENAS

​El escritor, educador y conocido dirigente político regional Pablo Cifuentes Vladilo presentó su primer libro de poesía, ReVersa, en una velada íntima y cultural realizada en el espacio comunitario La Idea.



El lanzamiento, que combinó música y literatura, contó con la participación de la banda Los Klasky, quienes abrieron la jornada con un repertorio en vivo.

La jornada contó además con las presentaciones de Karina Vukovic Fuentealba sobre el proceso de diseño editorial y materialización de la obra; el comenario literario sobre ReVersa, a cargo de la poeta Mariana Camelio Vezzani, y un diálogo con el autor en torno al proceso creativo del libro moderado por el periodista Rafael Cheuquelaf Bradasic.

​ReVersa es un proyecto independiente, autogestionado y autoeditado, que invita a recorrer un camino hacia atrás, despojándose de lo superfluo para quedarse con lo esencial. Con un estilo minimalista e íntimo, el libro aborda las múltiples crisis de los tiempos actuales — sociales, políticas y humanas— y las entrelaza con una voz poética que evoca tanto el silencio como la reflexión.

Con esta primera publicación, Cifuentes Vladilo se suma a la escena literaria magallánica, ampliando su aporte cultural desde una nueva faceta creativa.





