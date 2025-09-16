Punta Arenas,
16 de septiembre de 2025

“REVERSA”: PABLO CIFUENTES VLADILO LANZA SU PRIMER LIBRO DE POESÍA EN PUNTA ARENAS

​Con esta primera publicación, Cifuentes Vladilo se suma a la escena literaria magallánica, ampliando su aporte cultural desde una nueva faceta creativa.

libroreversa

​El escritor, educador y conocido dirigente político regional Pablo Cifuentes Vladilo presentó su primer libro de poesía, ReVersa, en una velada íntima y cultural realizada en el espacio comunitario La Idea.

El lanzamiento, que combinó música y literatura, contó con la participación de la banda Los Klasky, quienes abrieron la jornada con un repertorio en vivo.


La jornada contó además con las presentaciones de Karina Vukovic Fuentealba sobre el proceso de diseño editorial y materialización de la obra; el comenario literario sobre ReVersa, a cargo de la poeta Mariana Camelio Vezzani, y un diálogo con el autor en torno al proceso creativo del libro moderado por el periodista Rafael Cheuquelaf Bradasic.

​ReVersa es un proyecto independiente, autogestionado y autoeditado, que invita a recorrer un camino hacia atrás, despojándose de lo superfluo para quedarse con lo esencial. Con un estilo minimalista e íntimo, el libro aborda las múltiples crisis de los tiempos actuales — sociales, políticas y humanas— y las entrelaza con una voz poética que evoca tanto el silencio como la reflexión.


Con esta primera publicación, Cifuentes Vladilo se suma a la escena literaria magallánica, ampliando su aporte cultural desde una nueva faceta creativa.





PUERTO WILLIAMS RECIBE EL PROYECTO "CORAZÓN BARCO: ARTE, COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIO"

OPERATIVO INTERSECTORIAL "18 SEGURO" REFUERZA FISCALIZACIONES EN MAGALLANES

​En el desarrollo de la inspección, Carabineros detuvo a una persona por orden vigente y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

​En el desarrollo de la inspección, Carabineros detuvo a una persona por orden vigente y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

PLAN 18 SEGURO: SEREMI DE LA MUJER Y CARABINEROS DAN A CONOCER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

MAPA _NAVCOST

ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

INVITACIÓN PREMIOS CES 2025 (1)

DE ATACAMA, RM, LA ARAUCANÍA Y MAGALLANES SON LOS EDIFICIOS MÁS SUSTENTABLES DE CHILE

