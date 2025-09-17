DIPUTADA MORALES SOLICITA AL MINISTERIO DE SALUD APOYO A LA UMAG PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MAGALLANES

​El encuentro contó con la participación de la vicerrectora Melissa Flores y del director de la Escuela de Medicina, doctor Mario Mayanz, quien destacó que en 11 años la UMAG ha titulado a cerca de 140 médicos, todos con un 100% de aprobación en el Eunacom. “Esto demuestra la calidad de la formación y nuestra capacidad de contribuir a disminuir el déficit de especialistas en Magallanes”, señaló Mayanz.



Actualmente, la UMAG proyecta abrir cuatro especialidades: medicina interna, neurología adultos, psiquiatría adultos y radioterapia oncológica, con la meta de que al menos dos de ellas puedan comenzar a impartirse en 2026.



La diputada Morales subrayó que esta iniciativa “es esencial para Magallanes. Sería una inversión a corto, mediano y largo plazo que permitirá que los médicos se formen y permanezcan en la región, fortaleciendo nuestro sistema de salud. Además, la UMAG se convertiría en la institución más austral del país en formar especialistas, un orgullo para la región y Chile”.



Por su parte, el subsecretario Martorell se comprometió a revisar los programas y coordinar con el Servicio de Salud para concretar este trabajo, que marcaría un hito al impartir por primera vez especialidades médicas en Magallanes, con profesionales que cuentan con mayor arraigo territorial.





