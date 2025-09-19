Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

19 de septiembre de 2025

PARADA MILITAR: BORIC DESTACA ROL DE LAS FF.AA. Y DICE QUE DESPRESTIGIO A LAS INSTITUCIONES ES "TRAICIÓN A LA PATRIA"

​ ​ El Mandatario coincidió con las declaraciones que hizo más temprano el general Javier Uturriaga, al referirse a los casos de corrupción y narcotráfico. ​

file_20250919145332

Como "impecable" calificó el Presidente Gabriel Boric la Parada Militar que se desarrolló por tres horas en la elipse del Parque O'Higgins, la que además es la última que presencia en su calidad de Jefe de Estado.

La presentación de las Fuerzas Armadas contempló el despliegue de 8.334 efectivos, y coincidió además con diversas efemérides institucionales, tales como los 215 años del Ejército, los 60 años de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

También se cumplieron hoy 110 años del Decreto que declara el 19 de septiembre como el día de las Glorias del Ejército.

Al término de la Parada Militar, el Mandatario expresó que las Fuerzas Armadas "han sido fundamentales en el resguardo de las fronteras. Cuando llegamos,las fronteras estaban absolutamente desbordadas, y mediante una modificación constitucional y la colaboración del Ejército en particular, hemos fortalecido muchísimo el control de las fronteras, en particular en el norte".

El jefe de Estado destacó además el rol de estas instituciones en "el estado de situación en la Macrozona Sur, en donde tanto la Armada como el Ejército han cumplido una labor tremendamente importante en seguridad", sumado a las catástrofes, "en los incendios tanto del sur como de Valparaíso, las Fuerzas Armadas jugaron un rol central".

El Mandatario también fue consultado por los casos de corrupción y narcotráfico que han golpeado a las Fuerzas Armadas, especialmente si coincidía con los dichos que pronunció más temprano este viernes el comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien tildó de "traidores a la patria" a quienes cometían este tipo de actos. "Yo le encargué al comandante Leonardo Romanini (Jefe del Estado Mayor Conjunto) que me hiciera un informe con propuestas para enfrentar estos casos de tráfico al interior de las Fuerzas Armadas. Me hizo un informe muy detallado, con propuestas consensuadas, con las tres ramas", partió señalando Boric.

En esa línea, afirmó que "estoy de acuerdo con el general Iturriaga, en que desprestigiar a instituciones que tienen tanto prestigio, de esa manera, es una traición a la patria, y por lo tanto, toda la gente que está involucrada en eso en este momento está presa y procesada".

De todas formas, el Mandatario aseveró que "puedo dar la seguridad a todos los chilenos y chilenas, que las Fuerzas Armadas de Chile son íntegras, que se está combatiendo al interior de las mismas filas cualquier tipo de práctica que se desvíe de la ley, y que estos son casos que han logrado ser encapsulados y no vamos a permitir que sigan sucediendo". Recta final del Gobierno Este viernes, el Presidente utilizó por penúltima vez la banda presidencial.

La próxima será en marzo de 2026, para el cambio de mando. Consultado por los sentimientos en torno a esta recta final del Mandato, Boric aseguró que "estoy muy contento, estoy orgulloso de lo que hemos hecho, orgulloso de que hemos honrado a las instituciones".

"Creo que en un comienzo había quienes tenían dudas de nuestro respeto y reflexión respecto a la permanencia de las instituciones en Chile, y creo que hemos demostrado que Chile se construye, como decía ayer, sobre hombros de gigantes, y por lo tanto, estamos honrando las tradiciones con cambio, por cierto", reflexionó la primera autoridad del país.

En ese sentido, dijo estar "tremendamente orgulloso de Chile, de su pueblo; hemos dado lo mejor de nosotros, y todavía queda mucho trabajo, quedan seis meses donde vamos a dar hasta el último día lo mejor de nuestros esfuerzos. Yo me levanto todos los días tremendamente motivado para seguir trabajando por la patria".

Fuente: Emol.com


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SAR DAMIANOVIC REFUERZA ATENCIÓN 24/7 DURANTE FIESTAS PATRIAS Y AUTORIDADES DESTACARON AUMENTO DE ATENCIONES Y TRABAJO CONJUNTO CON CARABINEROS

Leer Más

Mientras el balance de seguridad mostró hechos aislados y una ciudad mayoritariamente tranquila.


Mientras el balance de seguridad mostró hechos aislados y una ciudad mayoritariamente tranquila.


SAR DAMIANOVIC (7)
nuestrospodcast
9da7bd18-2536-448c-91aa-7b171f32e90d

GRAN PARADA MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE” EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
9da7bd18-2536-448c-91aa-7b171f32e90d

GRAN PARADA MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE” EN PUNTA ARENAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ba344fb9-e728-40fe-937e-a8163767038a-large-standard-q100

COMUNIDAD PUDETO - CERRO DE LA CRUZ DENUNCIA GRAVE AMENAZA: “EXIGIMOS FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN INMEDIATA AL HUMEDAL URBANO PUDETO”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
desfilebuques1

UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL SE EXHIBEN EN PASO COSTERO POR PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.