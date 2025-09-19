PARADA MILITAR: BORIC DESTACA ROL DE LAS FF.AA. Y DICE QUE DESPRESTIGIO A LAS INSTITUCIONES ES "TRAICIÓN A LA PATRIA"

Como "impecable" calificó el Presidente Gabriel Boric la Parada Militar que se desarrolló por tres horas en la elipse del Parque O'Higgins, la que además es la última que presencia en su calidad de Jefe de Estado.

La presentación de las Fuerzas Armadas contempló el despliegue de 8.334 efectivos, y coincidió además con diversas efemérides institucionales, tales como los 215 años del Ejército, los 60 años de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

También se cumplieron hoy 110 años del Decreto que declara el 19 de septiembre como el día de las Glorias del Ejército.

Al término de la Parada Militar, el Mandatario expresó que las Fuerzas Armadas "han sido fundamentales en el resguardo de las fronteras. Cuando llegamos,las fronteras estaban absolutamente desbordadas, y mediante una modificación constitucional y la colaboración del Ejército en particular, hemos fortalecido muchísimo el control de las fronteras, en particular en el norte".

El jefe de Estado destacó además el rol de estas instituciones en "el estado de situación en la Macrozona Sur, en donde tanto la Armada como el Ejército han cumplido una labor tremendamente importante en seguridad", sumado a las catástrofes, "en los incendios tanto del sur como de Valparaíso, las Fuerzas Armadas jugaron un rol central".

El Mandatario también fue consultado por los casos de corrupción y narcotráfico que han golpeado a las Fuerzas Armadas, especialmente si coincidía con los dichos que pronunció más temprano este viernes el comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien tildó de "traidores a la patria" a quienes cometían este tipo de actos. "Yo le encargué al comandante Leonardo Romanini (Jefe del Estado Mayor Conjunto) que me hiciera un informe con propuestas para enfrentar estos casos de tráfico al interior de las Fuerzas Armadas. Me hizo un informe muy detallado, con propuestas consensuadas, con las tres ramas", partió señalando Boric.

En esa línea, afirmó que "estoy de acuerdo con el general Iturriaga, en que desprestigiar a instituciones que tienen tanto prestigio, de esa manera, es una traición a la patria, y por lo tanto, toda la gente que está involucrada en eso en este momento está presa y procesada".

De todas formas, el Mandatario aseveró que "puedo dar la seguridad a todos los chilenos y chilenas, que las Fuerzas Armadas de Chile son íntegras, que se está combatiendo al interior de las mismas filas cualquier tipo de práctica que se desvíe de la ley, y que estos son casos que han logrado ser encapsulados y no vamos a permitir que sigan sucediendo". Recta final del Gobierno Este viernes, el Presidente utilizó por penúltima vez la banda presidencial.

La próxima será en marzo de 2026, para el cambio de mando. Consultado por los sentimientos en torno a esta recta final del Mandato, Boric aseguró que "estoy muy contento, estoy orgulloso de lo que hemos hecho, orgulloso de que hemos honrado a las instituciones".



"Creo que en un comienzo había quienes tenían dudas de nuestro respeto y reflexión respecto a la permanencia de las instituciones en Chile, y creo que hemos demostrado que Chile se construye, como decía ayer, sobre hombros de gigantes, y por lo tanto, estamos honrando las tradiciones con cambio, por cierto", reflexionó la primera autoridad del país.

En ese sentido, dijo estar "tremendamente orgulloso de Chile, de su pueblo; hemos dado lo mejor de nosotros, y todavía queda mucho trabajo, quedan seis meses donde vamos a dar hasta el último día lo mejor de nuestros esfuerzos. Yo me levanto todos los días tremendamente motivado para seguir trabajando por la patria".



Fuente: Emol.com

