PROGRAMA AMBULATORIO REFUERZA ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN PUNTA ARENAS

Durante la mañana de este martes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Karina Alarcón, psicóloga del Programa Ambulatorio Comunitario para Personas en Situación de Calle, junto a Valeria Ovando, coordinadora del programa, dieron a conocer los alcances y objetivos de este dispositivo de salud enfocado en una de las poblaciones más vulnerables de Punta Arenas.

En la instancia, ambas profesionales abordaron la importancia de difundir este programa, que busca entregar tratamiento integral, gratuito y oportuno a personas mayores de 18 años que presentan consumo problemático de sustancias y que se encuentran en situación de calle. Asimismo, enfatizaron la necesidad de sensibilizar a la comunidad respecto del autocuidado, la prevención en salud mental y el acceso temprano a atención especializada.

El programa está orientado a personas con diagnóstico de consumo perjudicial o dependencia a alcohol y otras drogas, que presentan un compromiso biopsicosocial leve a moderado. No obstante, también contempla la atención de casos de mayor complejidad o severidad, de acuerdo con la evaluación clínica y social de cada usuario.

Actualmente, el dispositivo cuenta con 15 plazas activas, garantizando acceso y cobertura oportuna, gratuita y de calidad para quienes requieran tratamiento en la comuna. Este trabajo es posible gracias a un convenio entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y el Servicio de Salud Magallanes, lo que permite que todas las atenciones se entreguen sin costo para los usuarios.

El Programa Ambulatorio Comunitario se encuentra ubicado en calle Carrera #955 en Punta Arenas, y busca consolidarse como una alternativa concreta de apoyo y acompañamiento para personas en situación de calle, promoviendo su bienestar y facilitando procesos de recuperación e inclusión social.

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