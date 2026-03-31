MINISTRA STEINERT INFORMÓ QUE "NO HABRÁ REBAJA" EN EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD

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La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, informó este lunes que la cartera que lidera no tendrá el polémico recorte presupuestario del 3% que instruyó su par de Hacienda, Jorge Quiroz, a todos los ministerios.

Tras una reunión en el ministerio a cargo de la billetera fiscal, Steinert aseguró que el Presidente José Antonio Kast le mandató explícitamente "no hacer recortes en el presupuesto de las policías".

"Tenemos una buena noticia: no hay rebaja en lo que es seguridad", celebró la secretaria de Estado, que aclaró que esta medida "siempre fue una propuesta, (en la que) se les pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo".

"Nosotros nos sentamos, lo vimos, analizamos, estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que, en seguridad, dada la importancia que tiene por la crisis que estamos viviendo en esa materia, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio", añadió la ministra.

Según se indicó, la instrucción presidencial no solo busca evitar la reducción, sino que también apunta a fortalecer el financiamiento de las policías, lo que implicará "la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes".

El anuncio se dio con las autoridades de seguridad ya se explicando en el Congreso cómo se implementaría esta reducción en los fondos destinados a Carabineros y la PDI.

La mirada desde el Congreso

Tras el anuncio de Steinert, el oficialismo celebró que se haya revertido esta decisión, considerándola "excepcional" en el Ministerio de Seguridad.

El senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, dijo que "tenemos que dar una señal potente de que no se va a escatimar en los recursos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y si es que es necesario que eso sea vía endeudamiento, creo que es una alternativa que no se tiene que descartar".

Mientras que el diputado Cristóbal Urruticoechea, jefe de bancada de los Nacional Libertarios, afirmó que "deberíamos pensar es en seguir con la propuesta inicial de campaña que tuvo el Presidente de eliminar algunos ministerios".

Sin embargo, la oposición ha expresado una mirada más bien crítica de este vaivén político del gobierno. El senador Iván Flores (DC) criticó la falta de previsión del Ejecutivo, afirmando que "resolvieron lo que nunca debieron haber decidido: rebajar (el presupuesto) a las policías".

"Ahora resulta que no lo van a rebajar, era lo obvio. Yo no me voy a alegrar por eso, si eso debieron haberlo conversado al principio. Un ministro dice una cosa, el otro dice otra, y al otro día se desdicen. ¿Quién conduce, quién gobierna, quién coordina el trabajo de los ministros?", cuestionó el legislador.

Por su parte, la diputada frenteamplista Tatiana Urrutia manifestó su preocupación por los "cambios de criterio por parte del gobierno de (Kast)", los que "generan desorden y evidencian problemas de gestión".

"¿Qué va a pasar con las otras prioridades como educación, salud y vivienda?", planteó.

Exigencia de reversión para otros sectores

El senador socialista Juan Luis Castro planteó dudas sobre la exclusividad de esta medida en el Ministerio de Seguridad, indicando que, "cuando hoy tenemos 2 millones y medio de personas en lista de espera, tengo todo el derecho a pedirle al gobierno que también retroceda y elimine este recorte en materia de salud, que es un flagelo para millones de chilenos que solo dependen del sistema público para atenderse".

Se detalló que, en Salud, el presupuesto supera los 17 billones de pesos, por lo tanto, el recorte del 3% equivale a más de 517 mil millones de pesos.

En Educación, los montos bordean los 524 mil millones de pesos, y en Vivienda el 3% de su presupuesto serían cerca de 200 mil millones de pesos que el gobierno se propone recortar.

Ministra de Seguridad enfrenta cuestionamientos

La noticia llegó en un momento de críticas hacia la gestión de la ministra Steinert desde diversos sectores políticos.

Tras la reversión del recorte presupuestario en su cartera, ahora enfrenta cuestionamientos por una presunta injerencia en el retiro de la exsubdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

Respecto a esta situación, el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, declaró que "el director general (Eduardo Cerna) ya manifestó su voluntad de entregar los detalles que conlleva esta situación que ocurre con la exsubdirectora".

Según detalló, el líder policial "va a comparecer el próximo 6 de abril ante la Comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas, va a entregar la respuesta que corresponde y después de aquello la va a hacer pública a los medios de comunicación".

En tanto, pese a los cuestionamientos, Steinert aseguró que "la relación con Policía de Investigaciones está perfecta, seguimos trabajando juntos, el trabajo no para, así que no se ha debilitado por nada".

Ante las críticas de parlamentarios que señalan que su ministerio "está concentrado en polémicas y no en su tarea", la ministra respondió que "les diría que esperen un poco, llevamos muy poco. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando".

Cuestionamientos políticos

Desde el oficialismo, el senador Andrés Longton (RN) señaló en radio Pauta que, si la próxima semana el director de la PDI, Eduardo Cerna, confirma en el Congreso que se trató de una decisión propia institucional de la PDI, "el asunto queda ahí, se cierra".

Pero en caso contrario, si el director de la PDI llega a señalar que la ministra le pidió que fuera destituida, "el Presidente (Kas) tendrá que tomar una decisión, como, por ejemplo, sacarla de su cargo por excederse en sus atribuciones".

Mientras que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llamó a "definir un fast track 2.0" para la tramitación de proyectos de seguridad.

Fuente: cooperativa.cl



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